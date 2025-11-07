Ένταση στα Βορίζια επικρατεί έξι ημέρες μετά το αιματηρό περιστατικό που συγκλόνισε την Κρήτη, με τους κατοίκους να φοβούνται νέα επεισόδια αντεκδίκησης ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Η ατμόσφαιρα παραμένει τεταμένη και κανείς δεν δείχνει διατεθειμένος να υποχωρήσει.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση της βεντέτας είναι ραγδαίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ασκήθηκε δίωξη στον γαμπρό του 39χρονου δολοφονηθέντος για ανθρωποκτονία από πρόθεση της 56χρονης, ενώ η Αστυνομία έχει στην κατοχή της βίντεο που τον καταγράφει να πυροβολεί από ταράτσα με καλάσνικοφ.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών συνεχίζεται με εκατέρωθεν κατηγορίες. Η πλευρά του 39χρονου Φ.Κ. αρνείται κάθε εμπλοκή στην τοποθέτηση της βόμβας που προκάλεσε την ένταση, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι μέλη της αντίπαλης οικογένειας είχαν πυροβολήσει εναντίον των σπιτιών και των οχημάτων τους προκαλώντας ζημιές.

«Σε συγκεκριμένο σημείο πριν γίνουν οι δύο δολοφονίες ήρθε ένα μαύρο ΙΧ, σταμάτησε και βγήκαν με τα καλάσνικοφ και έριχναν πυρά κατά των σπιτιών των Κ. Το τελευταίο σπίτι είναι του ενός, του 43χρονου. Από την μέσα πλευρά είναι του Γ.Κ. που συνελήφθη, ήταν και πρόεδρος των κτηνοτρόφων. Πέντε λεπτά πριν τον συλλάβουν ήμουν σπίτι του. Τον συνέλαβαν γιατί φαίνεται από το βίντεο ότι είναι αυτός ο οποίος κάθεται πίσω από τον άλλον που πυροβολεί με το καλάσνικοφ στο σπίτι που έγινε η ανατίναξη», ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Από την περιγραφή του Γ. Καλλιακμάνη προκύπτει ότι το επεισόδιο που οδήγησε στο μακελειό ξεκίνησε από τους πυροβολισμούς της οικογένειας Φ. προς τους Κ., με αφορμή τη βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι της πρώτης οικογένειας, σε περιοχή που θεωρείται «εδάφη» των Κ.

«Είπαμε ότι το βράδυ, μετά την βομβιστική επίθεση στο σπίτι, ανέβηκαν δύο άτομα και πυροβόλησαν κατά των Κ.. Έρχεται η αστυνομία από τη ΔΕΕ (Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών) το επόμενο πρωί και βγάζουν τον μόλυβδο από τις σφαίρες για να ταυτοποιηθούν τα όπλα. Εκείνη την ώρα που βρίσκονται εκεί οι αστυνομικοί, έπεσαν οι πυροβολισμοί από το μαύρο ΙΧ. Και τους φωνάζουν κάποιοι αστυνομικοί “πέστε κάτω”», συνέχισε ο κ. Καλλιακμάνης.

Και οι δύο οικογένειες υποστηρίζουν ότι είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία, χωρίς όμως να υπάρξει άμεση ανταπόκριση, καθώς, όπως λένε, «δεν υπήρχε διαθέσιμη δύναμη» να σταλεί στο σημείο.

Απόστολος Λύτρας: «Έστησαν ενέδρα θανάτου στον 39χρονο δολοφονηθέντα»

Ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, που έχει αναλάβει την υπεράσπιση ενός εκ των κατηγορουμένων της οικογένειας Κ., μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

«Εκπροσωπώ την οικογένεια του δολοφονημένου μαζί με την κ. Μπέρκη και θα παρασταθούμε για να υποστηρίξουμε την κατηγορία. Για τους ανθρώπους που φαίνονται στο βίντεο, δεν έχω κάποια σχέση. Αυτό που είπα είναι ότι δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει από ένα βίντεο και μόνο. Δεν έχω αναλάβει τους ανθρώπους του βίντεο αλλά την οικογένεια του δολοφονημένου. Από αυτά που ανέφερε ο κ. Καλλιακμάνης, αυτό περίπου έχει συμβεί από τις μαρτυρίες σε ό,τι αφορά στον δολοφονημένο. Πέρασε από το σημείο ο άνθρωπος και του είχαν στήσει ενέδρα θανάτου, και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ. Πήγε ο άνθρωπος στο σπίτι του και άρχισε να δέχεται πυροβολισμούς. Από αυτό που έχω πληροφορηθεί αλλά δεν ξέρω αν αληθεύει γιατί δεν έχω δικογραφία στα χέρια μου, ο δολοφονημένος έχει δεχθεί και σφαίρες διαφορετικού διαμετρήματος, δηλαδή πυροβολήθηκε από διαφορετικά όπλα», τόνισε.

«Εμείς θα υποστηρίξουμε την κατηγορία για τη δολοφονία που έγινε. Ήταν εν ψυχρώ δολοφονία και ήταν ένα καρτέρι θανάτου. Ο δολοφονημένος έχει δεχθεί σφαίρες από πολλά άτομα. Τον “γάζωσαν”», πρόσθεσε ο δικηγόρος.