Αρνήθηκαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς κατηγορίες οι δύο τραυματίες, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, οι οποίοι νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, στη διάρκεια των απολογιών τους σήμερα Πέμπτη (6/11) για το μακελειό στα Βορίζια ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Τόσο ο 25χρονος αδελφός των άλλων τριών αδελφών Φραγκιαδάκη, όσο και ο 30χρονος ξάδελφος τους, αρνήθηκαν σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης τους τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Οι δύο κατηγορούμενοι εστίασαν περισσότερο στο κομμάτι της ένοπλης επίθεσης που δέχθηκαν, όπως ισχυρίστηκαν, ωστόσο επί της ουσίας δεν θέλησαν να μπουν σε λεπτομέρειες.

Για τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητό του από πυροβολισμούς, ισχυρίστηκαν ότι είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα με το όχημα 4Χ4 που οδηγούσε και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, βγάζοντας το χέρι από το παράθυρο. Φαίνεται να κρατούσε κάτι σαν πιστόλι, υποστηρίζουν. Ακόμα ισχυρίζονται, ότι δέχθηκαν επίθεση με Καλάσνικοφ από τουλάχιστον δύο άτομα, τα οποία βρίσκονταν στην πάνω πλευρά.

Οι δικηγόροι των δύο κατηγορουμένων που κρίθηκαν προφυλακιστέοι, έκαναν λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση και για ελλιπή δικογραφία. «Δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο, από το οποίο να αποδεικνύεται η εμπλοκή κανενός από τους κατηγορουμένους. Υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να εισφερθούν στην ανακριτική διαδικασία, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα, που πρέπει να “φωτιστούν”», δήλωσε μεταξύ άλλων μετά την ολοκλήρωση των απολογιών ο δικηγόρος των κατηγορουμένων, Λευτέρης Κάρτσωνας, χαρακτηρίζοντας «θολό το τοπίο», γύρω από την υπόθεση. Οι βαλλιστικές αλλά και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις που αναμένονται, φαίνεται πως θα ξεκαθαρίσουν περισσότερο την υπόθεση, σύμφωνα με τον κ. Κάρτσωνα.

Η Μαρία Παπαδάκη, δικηγόρος ενός εκ των δύο κατηγορουμένων, επεσήμανε πως προκύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία και δεν υπάρχει ακόμη πλήρης δικογραφία, ενώ πολλές φορές η ενημέρωση έρχεται από τα μέσα ενημέρωσης. «Η υπόθεση είναι από τη φύση της εξαιρετικά δύσκολη, γιατί υπάρχουν θύματα και θύτες και από τις δύο πλευρές», πρόσθεσε η κ. Παπαδάκη.

Την Δευτέρα απολογούνται οι τρεις αδελφοί Φραγκιαδάκη

Χθες Τετάρτη (5/11) ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα (10/11) τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στο μακελειό. Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για την διαδικασία των ποινικών διώξεων σε βάρος των τριών αδελφών 19, 27 και 29 ετών, που παραδόθηκαν την Τρίτη στις αστυνομικές αρχές.