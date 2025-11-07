Ένας νεκρός είναι ο τραγικός απολογισμός από τη σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο στο Διδυμότειχο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από τη σφοδρή σύγκρουση ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου. Ο οδηγός του φορτηγού απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα, στον κόμβο Θυρέας, επί του κάθετου οδικού άξονα Αρδανίου – Ορμενίου.

Από τη σύγκρουση το φορτηγό ανετράπη, με αποτέλεσμα να χυθεί στο οδόστρωμα μεγάλη ποσότητα αμμοχάλικου, προκαλώντας προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία.