Μια νεκρή και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο 52ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 29χρονος συγκρούστηκε με βαν που οδηγούσε 39χρονος. Από τη σύγκρουση, το δεύτερο όχημα εκτράπηκε και προσέκρουσε σε Ι.Χ. που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, με οδηγό έναν 74χρονο και συνοδηγό τη 71χρονη σύζυγό του.

Η 71χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 74χρονος και ο 39χρονος μεταφέρθηκαν με τραύματα στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου νοσηλεύονται.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.