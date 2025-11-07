Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς επισημαίνει την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της Πολιτείας για την προστασία της εγχώριας αγοράς, μετά την αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας SHEIN στη Γαλλία λόγω παραβάσεων και επικίνδυνων προϊόντων. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η Ελλάδα οφείλει να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις και να προστατεύσει τους καταναλωτές, ενεργοποιώντας αποτελεσματικά το ρυθμιστικό και ελεγκτικό της πλαίσιο.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

Η πρόσφατη απόφαση των γαλλικών αρχών για αναστολή της λειτουργίας της πλατφόρμας SHEIN, έπειτα από διαπιστωμένες παραβάσεις και επικίνδυνα προϊόντα, αναδεικνύει με τον πιο ηχηρό τρόπο το ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού που δέχονται οι ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις από κολοσσούς εκτός Ε.Ε., οι οποίοι λειτουργούν χωρίς επαρκή έλεγχο και χωρίς ίσους όρους στην αγορά.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα εμπορικό θέμα. Πρόκειται για ζήτημα θεμιτότητας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Οι Ευρωπαίοι έμποροι, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες τηρούν κανόνες, καταβάλλουν φόρους, τηρούν πρότυπα ασφάλειας και εργασιακής νομοθεσίας, ενώ οι πλατφόρμες αυτές εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά με ελάχιστους ελέγχους, ελάχιστες υποχρεώσεις και, στην ουσία, ανταγωνίζονται αθέμιτα όσους προσπαθούν να επιβιώσουν με διαφάνεια και συνέπεια.

Η Γαλλία έδειξε τον δρόμο. Ενεργοποίησε τους εθνικούς της μηχανισμούς και δεν περίμενε τη βραδυπορούσα ευρωπαϊκή γραφειοκρατία.

Η Ελλάδα οφείλει να πράξει το ίδιο: να ενισχύσει το ρυθμιστικό και ελεγκτικό της πλαίσιο, να προστατεύσει τον καταναλωτή και να εξισορροπήσει τους όρους ανταγωνισμού.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά: την άμεση αυστηροποίηση των ελέγχων σε προϊόντα που διακινούνται μέσω πλατφορμών εκτός Ε.Ε., τη διασφάλιση ίσων φορολογικών και τελωνειακών όρων, καθώς και την επιβολή ειδικού τέλους εποπτείας για τις πλατφόρμες αυτές, ώστε να στηριχθεί η εγχώρια αγορά και να προστατευθούν τα δημόσια έσοδα. Η ελληνική επιχειρηματικότητα δεν ζητά προνόμια — ζητά ισονομία.

Αν η Γαλλία μπορεί να υπερασπίζεται την αγορά της και τους επαγγελματίες της, τότε και η Ελλάδα μπορεί και οφείλει να το κάνει.

Το ελληνικό εμπόριο έχει αποδείξει ότι αντέχει, αρκεί να λειτουργεί σε μια δίκαιη και ρυθμισμένη αγορά.

Καλούμε την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε εθνικές πρωτοβουλίες, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς φόβο, υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων, των εργαζομένων τους και των καταναλωτών.