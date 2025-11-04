Η διαδικτυακή εταιρεία Shein ανακοίνωσε ότι προχωρά σε παγκόσμια απαγόρευση της πώλησης όλων των σεξουαλικών κούκλων στην πλατφόρμα της, έπειτα από καταγγελίες πως ορισμένα προϊόντα είχαν «παιδική εμφάνιση».

Η απόφαση ήρθε μετά την παρέμβαση της γαλλικής αρχής προστασίας καταναλωτών, η οποία εξέφρασε ανησυχίες για την περιγραφή και την κατηγοριοποίηση των συγκεκριμένων προϊόντων, υπογραμμίζοντας ότι υπήρχε «ελάχιστη αμφιβολία ως προς τον παιδοπορνογραφικό χαρακτήρα του περιεχομένου».

Η εταιρεία ανέφερε ότι έχει αποκλείσει οριστικά όλους τους λογαριασμούς πωλητών που συνδέονται με παράνομα ή μη συμβατά προϊόντα και πως θα ενισχύσει τους ελέγχους σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, προχώρησε προσωρινά στην αφαίρεση ολόκληρης της κατηγορίας προϊόντων για ενηλίκους, ως προληπτικό μέτρο.

Σύμφωνα με τη Shein, όλες οι σχετικές καταχωρίσεις και εικόνες έχουν αφαιρεθεί από την πλατφόρμα, ενώ θα πραγματοποιηθεί πλήρης εσωτερικός έλεγχος. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι ενίσχυσε τη μαύρη λίστα λέξεων-κλειδιών ώστε να αποτρέψει απόπειρες παράκαμψης των περιορισμών από τρίτους πωλητές.

Αντιδράσεις και παρέμβαση των αρχών

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Shein, Ντόναλντ Τανγκ, δήλωσε: «Η μάχη κατά της εκμετάλλευσης παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτη για τη Shein. Αυτές οι καταχωρίσεις προέρχονταν από εξωτερικούς πωλητές, αλλά το ζήτημα το αντιμετωπίζω προσωπικά». Πρόσθεσε ότι η εταιρεία εντοπίζει τις πηγές και θα λάβει άμεσα και αποφασιστικά μέτρα κατά των υπευθύνων.

Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει αναφορές από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Καταπολέμησης Απάτης (DGCCRF) για την Shein, καθώς και για τις πλατφόρμες Ali Express, Temu και Wish, σχετικά με την πώληση κούκλων που μοιάζουν με παιδιά. Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην OFMIN, τη γαλλική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την πρόληψη της βίας κατά ανηλίκων.

Πολιτικές πιέσεις και κοινωνικές αντιδράσεις

Η DGCCRF είχε εκφράσει για πρώτη φορά τις ανησυχίες της το περασμένο Σάββατο. Σε απάντηση, η Shein υποστήριξε ότι αφαίρεσε άμεσα τις επίμαχες καταχωρίσεις μόλις ενημερώθηκε για το ζήτημα και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για να διαπιστώσει πώς κατέστη δυνατή η ανάρτησή τους.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας απείλησε να απαγορεύσει τη λειτουργία της εταιρείας στη χώρα, εάν συνεχιστεί η διάθεση των προϊόντων, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια του πρώτου μόνιμου καταστήματος της Shein στο Παρίσι. Παράλληλα, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το πολυκατάστημα BHV, απέναντι από το δημαρχείο της πόλης, όπου πρόκειται να ανοίξει το νέο κατάστημα.

Προηγούμενες επικρίσεις

Η Shein έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της ταχείας μόδας που προωθεί, καθώς και για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων που παράγουν τα προϊόντα της. Οι νέες αποκαλύψεις εντείνουν την πίεση προς την εταιρεία, η οποία προσπαθεί να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα της ενόψει της επέκτασής της στην ευρωπαϊκή αγορά.