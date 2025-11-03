Σάλος έχει προκληθεί με κούκλες του σεξ που εμπορευόταν η κινεζική διαδικτυακή πλατφόρμα εμπορίου Shein, οι οποίες όπως εντόπισε η Γαλλική Αρχή Προστασίας των Καταναλωτών, προωθούν την παιδοφιλία, αφού έχουν ξεκάθαρα παιδικά χαρακτηριστικά.

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Ελέγχου της Απάτης (DGCCRF) της Γαλλίας ανέφερε, ότι εντόπισε τις κούκλες στον ιστότοπο της Shein μαζί με πολλά άλλα πορνογραφικά αντικείμενα και ανέφερε το θέμα στις δικαστικές αρχές της Γαλλίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Le Parisien, η αποκάλυψη έγινε μετά από καταγγελία πολίτη, ο οποίος ανέφερε σε email που έστειλε στην προαναφερόμενη Αρχή, ότι εντόπισε στην κινεζική πλατφόρμα την διαφήμιση μιας κούκλας με τα χαρακτηριστικά και το σώμα ενός μικρού κοριτσιού. Στην αγκαλιά του κρατούσε ένα αρκουδάκι και η περιγραφή ανέφερε: «Κούκλα του σεξ (…) ανδρικό παιχνίδι με ρεαλιστικό σώμα». Το προϊόν πωλούνταν για 186,94 ευρώ.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν, ότι κούκλες ύψους 80 εκατοστών, με όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός μικρού κοριτσιού, πωλούνται ως ερωτικά παιχνίδια. «Η περιγραφή και η κατηγοριοποίησή τους στον ιστότοπο δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ως προς τον χαρακτήρα του περιεχομένου που εμπεριέχει παιδική πορνογραφία», ανέφερε η DGCCRF σε ανακοίνωσή της. Η υπηρεσία πρόσθεσε, ότι δεν υπήρχε μάλιστα κανένα φίλτρο στην πρόσβαση των επισκεπτών στα συγκεκριμένα προϊόντα στην ιστοσελίδα της Shein, με αποτέλεσμα να είναι προσβάσιμα σε ανήλικους ή άλλο ευαίσθητο κοινό.

Σε επικοινωνία που είχε το Reuters με την Shein, η κινεζική εταιρεία ανέφερε, ότι «τα εν λόγω προϊόντα αφαιρέθηκαν αμέσως από την πλατφόρμα, μόλις αντιληφθήκαμε αυτό το πολύ σοβαρό λάθος». Πρόσθεσε δε, ότι «η Shein έχει πολιτική μηδενικής ανοχής σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή προϊόντα που παραβιάζουν την εσωτερική μας πολιτική ή τους ισχύοντες νόμους».