Η εταιρία Shein ξεκίνησε έρευνα μετά την εμφάνιση μιας εικόνας του Λουίτζι Μαντζόνε, κατηγορούμενου για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον, στη Νέα Υόρκη πέρυσι, ως μοντέλου σε ένα πουκάμισο.

Η εικόνα, που φαινόταν να τον δείχνει να φοράει ένα λευκό, κοντομάνικο πουκάμισο, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Shein, μέχρι που αποσύρθηκε. Το προϊόν είχε τιμή κοντά στα 10 δολάρια.

Ένας εκπρόσωπος της Shein δήλωσε στο BBC: «Η εικόνα προήλθε από τρίτο προμηθευτή και αφαιρέθηκε αμέσως μόλις ανακαλύφθηκε. Διατηρούμε αυστηρά πρότυπα για όλα τα προϊόντα στην πλατφόρμα μας. Διεξάγουμε ενδελεχή έρευνα, ενισχύουμε τους ελέγχους και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα εναντίον του προμηθευτή σύμφωνα με τις πολιτικές μας».

Δεν είναι γνωστό για πόσο καιρό χρησιμοποιήθηκε η εικόνα ούτε ποιος την ανέβασε.

Η εικόνα είναι AI;

Πολλοί στο διαδίκτυο υπέθεσαν ότι η εικόνα δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν είναι σαφές. Το BBC χρησιμοποίησε το Amazon Rekognition και βρήκε 99,9% ομοιότητα με πραγματική φωτογραφία του Μαντζόνε σε δικαστήριο.

Ο ειδικός στην AI, Henry Ajder, τόνισε ότι η εικόνα δείχνει σημάδια επεξεργασίας ή δημιουργίας με AI, όπως η υφή του δέρματος, ο φωτισμός και ένα «blob» πάνω από τον δεξί πήχη. Η δημιουργία μιας τέτοιας εικόνας με AI είναι πολύ πιο γρήγορη από την χειροκίνητη επεξεργασία.

Η υπόθεση του Λουίτζι Μαντζόνε

Τον Απρίλιο, ο Μαντζόνε δήλωσε αθώος για όλες τις ομοσπονδιακές κατηγορίες σχετικά με τον φόνο του Τόμπσον. Ο 26χρονος, που συνελήφθη τον Δεκέμβριο, αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο και παρενόχληση, με τους εισαγγελείς να ζητούν την θανατική ποινή σε περίπτωση καταδίκης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει κοινωνικό και διαδικτυακό ενδιαφέρον, με ορισμένους να βλέπουν τον κατηγορούμενο ως «folk hero», ενώ υποστηρικτές συγκεντρώνονται έξω από το δικαστήριο. Η δημοσιότητα έχει οδηγήσει σε online δωρεές για την υπεράσπιση του, ενώ πλατφόρμες όπως η Etsy είχαν προϊόντα με το όνομά του, ενώ η Amazon τα αφαίρεσε.

Ο εργαζόμενος της McDonald’s που τον κατήγγειλε δέχτηκε διαδικτυακές επιθέσεις, ενώ η εταιρεία δέχτηκε κακές αξιολογήσεις. Οι αστυνομικοί που τον συνέλαβε στο Altoona της Πενσυλβάνια δέχτηκαν απειλές κατά της ζωής τους.

Η εικόνα του Μαντζόνε, που είχε δημοσιεύσει και shirtless στα social media, θεωρείται πλέον μέρος της διαδικτυακής του δημοτικότητας. Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με αναλυτές, τείνουν να εμπιστεύονται άνδρες που μοιάζουν με τον Μαντζόνε.

Οι δικηγόροι του Μαντζόνε δεν έχουν σχολιάσει τη χρήση της εικόνας του στην Shein.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο εκτίμησαν ότι η εικόνα μπορεί να είχε δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης, αν και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την αλόγιστη χρήση ΑΙ στην παραγωγή περιεχομένου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ, με μερίδα πολιτών να τον παρουσιάζει ως «λαϊκό ήρωα», λόγω της οργής που έχει συσσωρευθεί απέναντι στο ιδιωτικοποιημένο σύστημα υγείας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα ή η εικόνα του Μαντζόνε προκαλούν πονοκέφαλο σε μεγάλες εταιρείες. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Apple βρέθηκε στο στόχαστρο όταν το νέο σύστημα Apple Intelligence παρήγαγε ψευδή «τίτλο» που εμφάνιζε τον Μαντζόνε να έχει αυτοκτονήσει. Η εταιρεία αναγκάστηκε να αποσύρει προσωρινά το θέμα μετά από σειρά λαθών.

Πηγή: BBC