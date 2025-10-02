Η κινεζική πλατφόρμα μόδας Shein ανακοίνωσε την 1η Οκτωβρίου το άνοιγμα των πρώτων μόνιμων καταστημάτων της στη Γαλλία, ξεκινώντας από το Παρίσι και επεκτεινόμενη σε πέντε άλλες πόλεις (Ντιζόν, Ρεμς, Γκρενόμπλ, Ανζέρ και Λιμόζ) μέσω συνεργασίας με τη Societe des Grands Magasins (SGM). Η κίνηση αυτή, η πρώτη παγκοσμίως για την εταιρεία, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τις Γκαλερί Λαφαγιέτ να δηλώνουν ότι «αρνούνται την εγκατάσταση» της Shein στα καταστήματα που ανήκουν σε franchise.

Άνοιγμα καταστημάτων και συνεργασία με SGM

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Shein, τα έξι καταστήματα θα ανοίξουν «σταδιακά» από τον Νοέμβριο, ξεκινώντας από το BHV Marais στο Παρίσι. Η SGM που διαχειρίζεται το BHV και επτά καταστήματα Γκαλερί Λαφαγιέτ, θα συνεργαστεί με την Shein για τη λειτουργία των νέων καταστημάτων, με την εταιρεία να υπόσχεται τη δημιουργία 200 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας στη Γαλλία.

Αντιδράσεις των Γκαλερί Λαφαγιέτ και τους κλάδους μόδας

Οι Γκαλερί Λαφαγιέτ ανακοίνωσαν ότι «αρνούνται την εγκατάσταση» της Shein στα πέντε καταστήματα υπό franchise, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία «ultra fast fashion» δεν συνάδει με την προσέγγισή τους και τις αξίες τους. Παράλληλα, οι επαγγελματικές ενώσεις της μόδας, όπως η Γαλλική Ομοσπονδία Γυναικείων Έτοιμων Ενδυμάτων και η Εθνική Ομοσπονδία Ένδυσης, κατηγορούν την Shein για αθέμιτο ανταγωνισμό και υποβάθμιση του γαλλικού κλάδου ένδυσης.

Η επιχειρηματολογία της Shein και της SGM

Η Shein υποστηρίζει ότι η παρουσία της στη Γαλλία θα συμβάλει στην αναζωογόνηση των κέντρων πόλεων και στην ενίσχυση των μεγάλων πολυκαταστημάτων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της SGM, Φρεντερίκ Μερλίν, τόνισε ότι «ο ίδιος καταναλωτής μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν Shein και, την ίδια ημέρα, ένα προϊόν υψηλής μόδας. Αυτή η ελευθερία επιλογής εμπλουτίζει την εμπειρία του καταναλωτή και διασφαλίζει το μέλλον των μεγάλων καταστημάτων».

Προβλήματα και αμφισβητήσεις για την Shein

Η Shein, που ιδρύθηκε στην Κίνα το 2012 και έχει πλέον έδρα στη Σιγκαπούρη, έχει κατηγορηθεί για σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση και μη σωστές συνθήκες εργασίας. Πρόσφατα στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 40 εκατ. ευρώ στη Γαλλία για παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές. Ο συνεργαστικός δεσμός της με τη γαλλική αλυσίδα Pimkie είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με επικρίσεις ότι πλήττει τη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων.