Η γαλλική κυβέρνηση κήρυξε «κατάσταση πολέμου» με την κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shein, προχωρώντας σε εκτεταμένους ελέγχους όλων των δεμάτων που έφτασαν στη χώρα μέσω της εταιρείας.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Δημοσίων Οικονομικών Αμελί ντε Μοντσαλέν, θα ελεγχθεί εξονυχιστικά «το 100% των δεμάτων που έφτασαν τις τελευταίες 24 ώρες μέσω της πλατφόρμας και από το αεροδρόμιο του Ρουασί Σαρλ-ντε-Γκολ».

Περίπου 200.000 δέματα θα υποβληθούν σε ελέγχους, ώστε να διαπιστωθεί αν τα προϊόντα τους είναι συμβατά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το εμπόριο. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από κοινού από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Ελέγχου της Απάτης, τα Τελωνεία και τη Χωροφυλακή Αεροπορικών Μεταφορών της Γαλλίας.

Η υπουργός τόνισε ότι η έρευνα εντάσσεται στις συνεχιζόμενες νομικές διαδικασίες κατά της Shein, με στόχο να επιβεβαιωθεί «η ακρίβεια των δηλώσεων και η συμμόρφωση με τις φορολογικές και τελωνειακές υποχρεώσεις».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «τα αρχικά ευρήματα αποκαλύπτουν μη συμμορφούμενα και παράνομα προϊόντα», όπως «μη εξουσιοδοτημένα καλλυντικά, επικίνδυνα παιχνίδια για παιδιά, παραποιημένα προϊόντα και ελαττωματικές οικιακές συσκευές».

Το αεροδρόμιο Ρουασί Σαρλ-ντε-Γκολ, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο στην Ευρώπη, διαχειρίζεται περίπου δύο εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων κάθε χρόνο. Περίπου το 95% των δεμάτων που προέρχονται από την Κίνα περνούν από εκεί, πριν διανεμηθούν σε όλη τη Γαλλία.