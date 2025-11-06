Χάος ξέσπασε σε κέντρα των πόλεων της Μεγάλης Βρετανίας χθες το βράδυ, καθώς η Νύχτα της Φωτιάς (Bonfire Night) μετατράπηκε σε χάος σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Βίντεο δείχνει αθώους ανθρώπους να τρέχουν για να σωθούν, καθώς πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν στο κέντρο της πόλης του Μπέρμιγχαμ, με την Αστυνομία να αγωνίζεται να ανακτήσει τον έλεγχο.

Πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν εναντίον ανθρώπων, οχημάτων και της Αστυνομίας, οδηγώντας σε εκρήξεις και κραυγές πολιτών στους δρόμους.

Στο Λίβερπουλ, ένας έφηβος συνελήφθη ως ύποπτος για εμπρησμό, ύστερα από φωτιά σε πολυκατοικία.

Τέσσερις άκομα έφηβοι συνελήφθησαν επίσης ως ύποπτοι για βίαιη διατάραξη της τάξης στο Μπέρμιγχαμ, μετά τις συγκλονιστικές σκηνές, που έλαβαν χώρα σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από το Νοσοκομείο Παίδων της πόλης.

Στο τρομακτικό βίντεο, κουκουλοφόροι άνδρες φαίνονται να ρίχνουν πολλαπλές βολές πυροτεχνημάτων, στοχεύοντας αθώους περαστικούς.

Οι αστυνομικοί είχαν προβλέψει τη νύχτα του χάους γύρω από το κέντρο της πόλης, επιτρέποντας στην Αστυνομία να σταματά και να ερευνά οποιονδήποτε χωρίς λόγο.

Η Αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς έστειλε τις Ομάδες Αντιμετώπισης Ταραχών, αλλά ο αριθμός των ανθρώπων ήταν μεγαλύτερος από τους αστυνομικούς, που χρησιμοποίησαν ασπίδες και γκλομπ για να κρατήσουν τα πλήθη μακριά.

Ο επιθεωρητής Mάθιου Mίντον των Δυτικών Μίντλαντς ανέφερε: «Πραγματοποιήσαμε τέσσερις συλλήψεις απόψε, καθώς ξέσπασαν βίαιες ταραχές, όπου πολίτες και αστυνομικοί μας δέχτηκαν επίθεση με πυροτεχνήματα.Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Κατασχέσαμε επίσης όπλα και πυροτεχνήματα, καθώς επιβάλλαμε τις εξουσίες μας του Άρθρου 60 για να σταματήσουμε και να ερευνήσουμε. Είχαμε απόψε ισχυρά σχέδια για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ταραχή κατά τη διάρκεια της Νύχτας της Φωτιάς. Συμπεριφορές σαν αυτές, που είδαμε απόψε, απλά δεν θα γίνονται ανεκτές».

Επιθέσεις και σε πυροσβέστες

Στο Λίβερπουλ χθες το βράδυ, τόσο αστυνομικοί, όσο και πυροσβέστες έγιναν στόχοι κακοποιών, ύστερα από πυρκαγιά σε μπαλκόνι πολυκατοικίας στο Χάιτον.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε ένα 14χρονο αγόρι ως ύποπτο για εμπρησμό με πρόθεση να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, αφού κλήθηκαν οι Yπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης στο Nόουσλι του Χάιτον.

Οι πυροσβέστες έσβησαν την φωτιά στην πολυκατοικία του τρίτου ορόφου, αλλά εκτοξεύτηκαν επίσης πυροτεχνήματα προς τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες, που βρίσκονταν στο σημείο, με αποτέλεσμα μια αστυνομικός να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι.

Ο 14χρονος παραμένει υπό κράτηση όσο συνεχίζονται οι έρευνες, τόνισε η Αστυνομία.

Από την πλευρά της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μέρσεϊσαϊντ καταδίκασε το συμβάν.

Ίδια κατάσταση σε Γλασκώβη και Εδιμβούργο

Στη Γλασκώβη και το Εδιμβούργο, δημιουργήθηκαν Ζώνες Ελέγχου Πυροτεχνημάτων (ΖΕΠ) – τρεις στη Γλασκώβη και εννέα σε όλο το Εδιμβούργο.

Οι ΖΕΠ στη Σκωτία είναι καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές ,που ορίζονται από τις τοπικές Αρχές, όπου αποτελεί ποινικό αδίκημα για ένα μέλος του κοινού να πυροδοτεί πυροτεχνήματα, συμπεριλαμβανομένων και σε ιδιωτική περιουσία.

Η Αστυνομία και οι πυροσβέστες στη Γλασκώβη ανέφεραν ότι πυροτεχνήματα στράφηκαν προς τα οχήματά τους. Ένα περιπολικό υπέστη ζημιές και έπρεπε να απομακρυνθεί.

Στο Εδιμβούργο, κλήθηκαν αστυνομικοί για αναφορές σχετικά με αντικοινωνική συμπεριφορά και νεαρούς, που έριχναν πυροτεχνήματα. Ωστόσο, η Αστυνομία ανέφερε ότι οι εμπλεκόμενοι διαλύθηκαν, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί και δεν υπήρξαν πιο σοβαρά αδικήματα.

Η ιστορία του Bonfire Night

Με την εορτή του Bonfire Night τιμάται κάθε χρόνο η μνήμη του Καθολικού στρατιώτη Γκάι Φωκς και του αποτυχημένου σχεδίου δολοφονίας του Προτεστάντη Βασιλιά της Αγγλίας Ιακώβου του Α΄, με την χρήση πυρίτιδας.

Στο Λιούις, τιμούνται την ίδια μέρα και οι 17 Προτεστάντες μάρτυρες, που κάηκαν ζωντανοί τη δεκαετία του 1550 στο κέντρο του Λιούις, με απόφαση της Βασίλισσας Μαρίας της Α΄της Αγγλίας, η οποία καταδίκασε σε θάνατο στην πυρά εκατοντάδες Προτεστάντες, με 17 φλεγόμενους σταυρούς να υπενθυμίζουν τα γεγονότα.

*Με πληροφορίες από Daily Mail