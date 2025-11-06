Σοκ στο NFL και στους Ντάλας Κάουμποϊς, καθώς η ομάδα ανακοίνωσε τον θάνατο του Μαρσόν Κνίλαντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη σε ηλικία μόλις 24 ετών.

«Με βαθιά θλίψη οι Ντάλας Κάουμποϊς ανακοινώνουν ότι ο Μάρσον Κνίλαντ έφυγε τραγικά από τη ζωή σήμερα το πρωί», ανέφερε η ομάδα σε επίσημη ανακοίνωση. «Ο Μάρσον ήταν αγαπητός συμπαίκτης και μέλος της οικογένειάς μας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας βρίσκονται με τη σύντροφό του, Καταλίνα, και την οικογένειά του».

Ο Κνίλαντ αγωνιζόταν στη θέση του defensive end και θεωρούνταν ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα των Κάουμποϊς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Ο Κνίλαντ καταγόταν από το Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν και φοίτησε στο Western Michigan University από το 2019.

Στο NFL, ο νεαρός defensive end πρόλαβε να αγωνιστεί σε 18 παιχνίδια με τη φανέλα των Ντάλας Κάουμποϊς, καταγράφοντας 26 τάκλιν, 1 σακ, 1 εξαναγκασμένο φάμπλ και 1 μπλοκαρισμένη πάσα.