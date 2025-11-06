Ο Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προειδοποίησε ότι η κλιματική κρίση και η επερχόμενη κλιματική καταστροφή, εάν δεν ανακοπούν, θα πλήξουν συνολικά την οικονομία και την κοινωνία, με πρώτα θύματα τις πιο ευάλωτες ομάδες και χώρες. Οι δηλώσεις του έγιναν στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Ο κ. Φάμελλος επεσήμανε ότι παρατηρείται κάμψη του ρυθμού ανάπτυξης και υπογράμμισε την ανάγκη για έναν πλουραλιστικό οικονομικό σχεδιασμό με περιφερειακή διάσταση, που θα χρηματοδοτεί τόσο το πράσινο όσο και το ψηφιακό σκέλος της οικονομίας.

Ασκώντας κριτική στον πρωθυπουργό, αναρωτήθηκε ρητορικά: «Γιατί δεν ήλθε ο κ. Μητσοτάκης στην Βουλή; Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και να αιτιολογήσει τις πολιτικές του και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα απονομιμοποίησης της κυβέρνησης».

Ενεργειακή πολιτική και γεωπολιτική διάσταση

Αναφερόμενος στο ενεργειακό συνέδριο που διεξάγεται στη χώρα, τόνισε ότι κάθε διεθνής συνάντηση για τα ενεργειακά συνδέεται τόσο με τη γεωπολιτική όσο και με το κλίμα. «Η συζήτηση αφορούσε την είσοδο του LNG μέσω της χώρας μας, ωστόσο τι θα κερδίσει η πατρίδα; Συζητάμε για LNG από τις ΗΠΑ, πρόκειται για αλλαγή της εξάρτησης. Πού είναι η ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας;», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επικρίνοντας την κυβέρνηση, υποστήριξε ότι η ενεργειακή αυτάρκεια θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω της σύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, έργο το οποίο όμως έχει διακοπεί χωρίς εξηγήσεις. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει σήμερα πάνω από 50% υψηλότερο κόστος ενέργειας σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η ΔΕΗ έχει ιδιωτικοποιηθεί και η ενέργεια από τις ΑΠΕ χάνεται λόγω έλλειψης αποθήκευσης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Χρηματιστήριο Ενέργειας, που είχε σχεδιαστεί επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν εφαρμόστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σταθερά προθεσμιακά συμβόλαια.

Αυτοδιοίκηση και κοινωνικές υποδομές

Για τα ΕΛΤΑ, ο κ. Φάμελλος δήλωσε: «Εξίμισι χρόνια μετά δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για την αποτυχία της διαχείρισης των ΕΛΤΑ, η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ».

Αναφερόμενος στην Αυτοδιοίκηση, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «σκόπιμη οικονομική συρρίκνωση και θεσμική απαξίωση». Όπως είπε, «τώρα κόβει τους πόρους της Αυτοδιοίκησης και προωθεί την ιδιωτικοποίηση του νερού με πρόσχημα την λειψυδρία, για την οποία δεν έκανε τίποτε έξι χρόνια».

Πολιτικό σύστημα και δημοσκοπήσεις

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο για «απαξίωση του πολιτικού συστήματος», επισημαίνοντας ότι «τα προβλήματα από την ενέργεια μέχρι την οικονομία και τα ΕΛΤΑ έχουν κόμμα και χρώμα».

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, σημείωσε: «Οι δημοσκοπήσεις δίνουν σημαντικά στοιχεία. Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ περάσαμε μία μεγάλη κρίση που αντανακλάται και στις μετρήσεις. Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν ότι οι πολίτες θεωρούν ότι έχουμε κυβέρνηση διαφθοράς, οι πολίτες βάζουν ζητήματα δημοκρατίας, δεν εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ σε εμάς μας λένε “ενωθείτε συνεννοηθείτε“. Παράλληλα καιροφυλακτούν ακροδεξιές φωνές».

Προοδευτική συνεργασία και πολιτικές συγκλίσεις

«Σε εμάς λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει, να σοβαρέψει. Επίσης ότι πρέπει να υπάρξει ενωτική προοδευτική απάντηση. Ο κόσμος μας λέει κάντε κάτι, δεν πάει άλλο με αυτή την κυβέρνηση. Βρείτε μία προοδευτική ενωτική λύση. Δεν υπάρχει χρόνος να περιμένουμε μέχρι τις εκλογές. Για να είναι σοβαρή η συζήτηση θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει και να ξεφύγει από τους κομματικούς εγωισμούς», ανέφερε ο κ. Φάμελλος.

Πρόσθεσε ότι δεν υποτιμά τον ρόλο των προσώπων στην πολιτική, αλλά θεωρεί πως υπάρχει κοινή προγραμματική βάση σύγκλισης ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά και ενδεχομένως άλλους φορείς, όπως ο ΚΟΟΣ και το «Πράττω». «Αλλά πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση για συνεργασία», υπογράμμισε.

Τέλος, αναφορικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Όταν κυκλοφορήσει θα το πάρω και θα το διαβάσω με ενδιαφέρον. Αλλά σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να συγκλίνουμε σε μία κοινή προοδευτική απάντηση».