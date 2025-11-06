Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 15:00, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς παραχωρεί συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον ΑΝΤ1 και τη δημοσιοφράφο Ιρένα Αργύρη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΝΤ1:

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε τη μετάδοση της συνέντευξης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη στις 31 Οκτωβρίου 2025. Ο κ. Σαμαράς μιλάει ανοιχτά για όλους και για όλα: εξηγεί γιατί ασκεί κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, τοποθετείται για τα εθνικά ζητήματα και τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, μιλά για τη σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή και απαντά στο ερώτημα αν σκοπεύει να ιδρύσει νέο κόμμα. Τέλος, ανοίγει την καρδιά του και αναφέρεται για πρώτη φορά στην οδυνηρή απώλεια της κόρης του, Λένας.