Σε κλίμα οδύνης, η οικογένεια Σαμαρά αποχαιρέτησε την 34χρονη Λένα, κόρη του πρώην πρωθυπουργού, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Ο Αντώνης Σαμαράς συγκλόνισε με τον επικήδειο που εκφώνησε:

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί.

Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα ήμαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της.

Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που – όταν έπρεπε – γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσο λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο.

Δίπλα στο ‘σ’ αγαπώ’ το δικό της. Δίπλα στο ‘να προσέχεις μπαμπά’ το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου προσέφερε, χωρίς αντάλλαγμα.

Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο.

Τι να πω σαν πατέρας γι’ αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, γι’ αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε.

Γι’ αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι Λενάκο μου».