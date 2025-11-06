Με αφορμή την κυκλοφορία του προλόγου του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα σε audiobook, ο ίδιος περιγράφει την εμπειρία του πίσω από το μικρόφωνο και τη συναισθηματική δύναμη της επαναφοράς στα γραπτά του κείμενα.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Για τις ανάγκες του audioBook της “Ιθάκης” ηχογραφήσαμε το βιβλίο στα στούντιο της BookVoice. Το μεγαλύτερο μέρος έχει ηχογραφηθεί με τη φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη. Κάποια μέρη, μεταξύ των οποίων ο πρόλογος και ο επίλογος, από εμένα.

Ομολογώ η ανάγνωση του κειμένου ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Διαβάζοντας ξανά και αφηγούμενος τα κείμενά μου, ένιωθα τα ίδια – ίσως και ισχυρότερα – συναισθήματα από αυτά της πρώτης γραφής. Καλή ακρόαση!»

Δείτε ολόκληρο το βίντεο από την ανάγνωση του προλόγου από την “Ιθάκη”:

