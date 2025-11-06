Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική εξέταση που αφορά στις εκταφές θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, που έχουν ξεκινήσει με παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Οι συγγενείς των θυμάτων πρέπει να καταθέσουν εγγράφως το είδος των εξετάσεων που θέλουν οι ίδιοι να γίνουν στο πλαίσιο της εκταφής.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών και τα πορίσματα που θα συνταχθούν από πραγματογνώμονες και τεχνικούς συμβούλους θα διαβιβαστούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας ενώπιον του οποίου έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν 36 κατηγορούμενοι,μη πολιτικά πρόσωπα για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.

Στο μεταξύ, με δήλωση του στο Συμβούλιο Εφετών και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος δηλώνει ότι δεν τον εκπροσωπεί σε καμία Αρχή τεχνικός σύμβουλος , ο οποίος ορίστηκε απο συγγενή άλλου θύματος στην υπόθεση.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις καθώς οι αρχές αφού συγκεντρώσουν τα αναγκαία στοιχεία θα ξεκινήσουν τη διαδικασία αυτή που έχει διαταχθεί από τη δικαιοσύνη ώστε να μην μείνει καμία σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση .