Τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, με έμφαση στις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και 4 με 6 στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο νωρίς το πρωί θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς στα βόρεια, όπου θα κυμανθεί μεταξύ 15 και 17 βαθμών Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 22 και στα Δωδεκάνησα έως τους 24 βαθμούς.

Αττική

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, εξασθενούμενοι βαθμιαία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη

Προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια θαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3 με 4 βαθμούς στα βόρεια.

Κυκλάδες και Κρήτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες. Τη νύχτα στα νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μεταβλητοί 3 με 4 στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς, χαμηλότερη στα βόρεια.

Πρόγνωση καιρού για Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα βροχές αναμένονται και στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Τις βραδινές ώρες οι βροχές στο Ιόνιο θα ενταθούν και τη νύχτα δεν αποκλείονται καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, με ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι ώς 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με τάση ενίσχυσης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Πρόγνωση για Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως σε Θεσσαλία και κεντρική Μακεδονία, όπου δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στα δυτικά και 3 με 5 στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Πρόγνωση για Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί και το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες, με σποραδικές βροχές στην Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτιοδυτικούς και εξασθενούμενοι. Η θερμοκρασία θα παραμείνει χωρίς αξιόλογη μεταβολή.