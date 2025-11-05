Βελτιωμένος γενικά θα παρουσιαστεί ο καιρός την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, με τα φαινόμενα να υποχωρούν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι βροχές θα είναι λιγότερες, μικρότερης έντασης και περιορισμένης διάρκειας, ενώ θα εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο.

Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα

Πιο συγκεκριμένα, τοπικές βροχές αναμένονται στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Σποράδες και τη Θράκη, καθώς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα στα νότια Δωδεκάνησα. Περισσότερες και εντονότερες βροχές προβλέπονται στις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, ενώ αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας αναμένονται κυρίως στα δυτικά.

Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, όπου το πρωί δεν αποκλείεται να φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα νότια

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Στα βόρεια η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 με 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί γύρω στους 21 με 22 βαθμούς. Τοπικά στα Δωδεκάνησα η μέγιστη τιμή θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός ανά περιοχή

Αττική

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα στα βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Προοπτική επόμενων ημερών

Και την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα, μικρότερης έντασης και γενικά πιο περιορισμένα, ενώ από το Σάββατο αναμένεται ένα νέο σύστημα που θα φέρει πολλές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας το Σαββατοκύριακο, και ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια.