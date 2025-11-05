«Για τις επόμενες αρκετές ημέρες η χώρα μας θα βρεθεί σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών οι οποίες θα δίνουν κατα περιόδους πολλές και επικίνδυνες βροχές» αναφέρει σε νέα ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

ΦΥΓΕ ΕΣΥ ΕΛΑ ΕΣΥ

Με το βαρομετρικό χαμηλό που απασχολεί τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες να εκτονώνεται σιγά σιγά προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας, αναμένεται να κυλήσει τόσο η σημερινή όσο και η αυριανή ημέρα.

Από εκεί και μετά και για τις επόμενες αρκετές ημέρες η χώρα μας θα βρεθεί σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών οι οποίες θα δίνουν κατά περιόδους πολλές και επικίνδυνες βροχές.

Έτσι καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες της Παρασκευής ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας πρώτα στα δυτικά και μέσα στο σαββατοκύριακο και πιο ανατολικά.

Επειδή όπως σημειώνουμε και στον δεύτερο χάρτη μας με το μαύρο βέλος προς τη βορειοανατολική Ευρώπη υψώνεται ένα ατμοσφαιρικό βουνό, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το βαρομετρικό χαμηλό που σημειώνουμε στον ίδιο χάρτη με το λευκό βέλος, να δυσκολευτεί να βρει διέξοδο ανατολικότερα.

Αυτό σημαίνει ότι θα κινηθεί αργά στοβιλιζόμενο στην αυτή έκταση και άρα θα δώσει μεγάλο όγκο νερού σε πρώτη φάση στα δυτικά και σε δεύτερο χρόνο προς τα βόρεια βορειοανατολικά αλλά και το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο κάτι που σημειώνουμε στον τελευταίο μας χάρτη.

Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας των πολλών και επικίνδυνων βροχών και γι αυτό θα πρέπει να παραμένουμε ενημερωμένοι για την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών μιας και είναι αρκετά πιθανό να έρθουμε αντιμέτωποι με επικίνδυνες καταστάσεις.