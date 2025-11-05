Τυπικές φθινοπωρινές βροχές και καταιγίδες πλήττουν μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής -κυρίως- χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, με τα πιο έντονα φαινόμενα να επικεντρώνονται στη βόρεια Εύβοια και την κεντρική Στερεά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, οι καταιγίδες εκτείνονται σε ευθεία γραμμή από τη Θεσσαλία προς την Αττική, ευθυγραμμισμένες με τους νότιους ανέμους, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα της χώρας δέχονται πιο ήπια φαινόμενα, με σταδιακή ύφεση από τα δυτικά. Σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένονται και στις Σποράδες, την Ανατολική Αττική και τη νότια Εύβοια, με τοπικά έντονα φαινόμενα να φτάνουν έως 80 χιλιοστά βροχής, γεγονός που απαιτεί προσοχή, ειδικά σε περιοχές με αυξημένη πιθανότητα πλημμυρών. Παράλληλα ο κ. Κολυδάς στην ανάρτησή του επισύναψε και μια φωτογραφία, που δείχνει την κεραυνική δραστηριότητα, που αναμένεται να σημειωθεί σε κάθε περιοχή, με επίκεντρο την Εύβοια και τα νότια της Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει:

«ΤΥΠΙΚΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ- Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Οι περισσότερες καταιγίδες σήμερα στα νότια, ενώ ο «πυρήνας» των περισσότερων βροχοπτώσεων βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια. Η γραμμή δραστηριότητας εκτείνεται από τη Θεσσαλία προς την Αττική, σε ευθυγράμμιση με τη ροή των νοτίων ανέμων. Τα υπόλοιπα τμήματα της χώρας δέχονται ήπια φαινόμενα, με σταδιακή ύφεση από τα δυτικά.

1. Κεντρική και Ανατολική Στερεά – Βόρεια Εύβοια (πυρήνας κακοκαιρίας) Ποσά:60–80 mm τοπικά έντονα κόκκινα/πορφυρά χρώματα στο χάρτη.

2. Θεσσαλία-Σποράδες (δευτερεύων πυρήνας) Ποσά:30–60 mm, τοπικά πάνω από 70 mm στις Σποράδες. (ήδη στη Σκιάθο ξεπεράσαμε τα 60mm)

3. Ανατολική Πελοπόννησος-Αττική-Νότια Εύβοια-Δυτικές Κυκλάδες Ποσά: 20–40 mm, τοπικά 50 mm (Ανατολική Αττική, Λαύριο, Κέα).

4. Νότιο Ιόνιο – Δυτική Πελοπόννησος – Κρήτη Ποσά:10–25 mm στα δυτικά, 15–30 mm στη βόρεια Κρήτη.

5. Βόρεια Ελλάδα – Ήπειρος – Θράκη Ποσά:0–10 mm, τοπικά 15 mm στα δυτικά παράλια».

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Εν τω μεταξύ, νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ για τα καιρικά φαινόμενα, που χαρακτηρίζει ως κακοκαιρία, που πλήττουν από χθες τη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το έκτακτο δελτίο, ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να σημειωθούν σήμερα μέχρι το βράδυ σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια.

Αναλυτικά, το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ αναφέρει:

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Στις Σποράδες και στη Μαγνησία έως το μεσημέρι της Τετάρτης (05-11-25).

Β. Στην κεντρική και στη βόρεια Εύβοια την Τετάρτη (05-11-25) από το πρωί έως το απόγευμα.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο λίγες τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες (κυρίως στα δυτικά) και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα έως τις μεσημβρινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και από το απόγευμα τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το μεσημέρι θα ενταθούν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια και στην Κρήτη πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς-νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.