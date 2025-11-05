Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα χαρακτηρίσουν τον καιρό της Τετάρτης, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Τα φαινόμενα θα είναι έντονα έως το μεσημέρι στις Σποράδες και τη Μαγνησία, ενώ στην κεντρική και βόρεια Εύβοια θα διαρκέσουν έως το απόγευμα.

Γενικά χαρακτηριστικά και φαινόμενα

Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα στα βόρεια θα σταματήσουν. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές, οι νεφώσεις θα είναι πυκνότερες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως το μεσημέρι στη Μαγνησία και τις Σποράδες και έως το απόγευμα στην Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και 4 με 6 στα ανατολικά, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 17 βαθμούς, στα ανατολικά 19 με 20 και στα δυτικά και νησιωτικά τμήματα 21 με 23, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια έως το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5, από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 14 έως 20 βαθμοί.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 13 έως 16 βαθμοί.

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρικά και παραθαλάσσια έως το πρωί. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 5, στα παράκτια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 17 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που θα σταματήσουν νωρίς στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 14 έως 23 βαθμοί Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ισχυρά φαινόμενα στις Σποράδες και τη Μαγνησία έως το μεσημέρι και στην Εύβοια έως το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 14 έως 20 βαθμοί.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στις δυτικές Κυκλάδες έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 16 έως 24 βαθμοί.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια νησιά το πρωί. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα βόρεια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 15 έως 24 βαθμοί.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 έως 6 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου: Στα δυτικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες που από το μεσημέρι θα ενταθούν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη παροδικές βροχές. Άνεμοι νότιοι 4 με 6 μποφόρ στα δυτικά, στα ανατολικά σταδιακά ανατολικοί. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά.

Κυριακή 9 Νοεμβρίου: Βροχές στα δυτικά και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά παροδικές νεφώσεις με βροχές. Άνεμοι νότιοι 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.