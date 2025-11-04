Ασταθής θα παραμείνει ο καιρός την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα στα ανατολικά και τα νότια τμήματα, ενώ στα δυτικά και βόρεια θα είναι πιο περιορισμένα, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση μέσα στην ημέρα.

Τοπικά ισχυρά φαινόμενα σε ανατολικά ηπειρωτικά και νησιά του Αιγαίου

Στα δυτικά τμήματα της χώρας αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν μέχρι νωρίς τα ξημερώματα, όμως γρήγορα θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές, ενώ θα συνεχιστούν στη δυτική Πελοπόννησο κατά διαστήματα έως και το απόγευμα.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βόρεια τμήματα τις πρωινές ώρες, ενώ στα Δωδεκάνησα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, με περιστασιακά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Οι βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν σταδιακά έως το απόγευμα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως τις μεσημβρινές ώρες στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, ενώ έως τις βραδινές ώρες έντονα φαινόμενα αναμένονται σε κεντρική και βόρεια Εύβοια. Παράλληλα, έως το πρωί ισχυρές βροχές θα επιμείνουν στις δυτικές Κυκλάδες, ενώ μέχρι το βράδυ θα διατηρηθούν τοπικά και κατά διαστήματα στη δυτική Κρήτη.

Ενισχυμένοι άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, στο Ιόνιο με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 19 με 20, ενώ στα δυτικά και τη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 21 και 23 βαθμών Κελσίου. Τοπικά, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα και σποραδικές καταιγίδες, έως τις προμεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Προοπτική επόμενων ημερών

Την Πέμπτη και, κυρίως την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα, μικρότερης έντασης και γενικά πιο περιορισμένα, ενώ από το Σάββατο αναμένεται ένα νέο σύστημα που θα φέρει βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας το Σαββατοκύριακο, και ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια. Η εβδομάδα αυτή γενικά θα κυλήσει με αρκετές βροχές και κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή.