Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά κατά τόπους, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, επηρεάζοντας περισσότερο την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, το βόρειο Αιγαίο, αλλά και τμήματα της δυτικής και βόρειας χώρας. Σταδιακά, προς το βράδυ, η αστάθεια κατά τόπους θα ενταθεί, με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και του Αιγαίου.

Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο, κυρίως γύρω από τη Λήμνο, από το μεσημέρι έως και τις βραδινές ώρες. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης από το απόγευμα στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία, με έμφαση στη Μαγνησία, ενώ στην ανατολική Στερεά τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από νωρίς το απόγευμα έως και το βράδυ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και πρόσκαιρα κατά τόπους και στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία το απόγευμα, ενώ από αργά το απόγευμα προς το βράδυ ισχυρές βροχοπτώσεις θα φτάσουν και στις δυτικές Κυκλάδες.

Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ο καιρός θα είναι σαφώς πιο ήπιος, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Πτώση θερμοκρασίας και ασθενείς άνεμοι

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 23 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι μεταβλητοί και δεν θα ξεπερνούν τα 2 με 4 μποφόρ.

Αττική: Τοπικά ισχυρές καταιγίδες από νωρίς το απόγευμα

Στην Αττική, ο καιρός αρχικά θα είναι μερικώς αίθριος, όμως οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα ενταθούν από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες, όταν και αναμένονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου, τοπικά έως 23, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως έως το μεσημέρι. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, με σταδιακή βελτίωση του καιρού από το βράδυ και μετά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι το μεσημέρι στα 5 με 6 μποφόρ.

Προοπτική επόμενων ημερών

Από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού στα δυτικά και βόρεια, με τα φαινόμενα όμως να συνεχίζονται και να περιορίζονται ανατολικότερα και νοτιότερα, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι πιο αισθητή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Την Πέμπτη και, κυρίως την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα και πιο περιορισμένα, ενώ από το Σάββατο αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού. Η εβδομάδα γενικά θα κυλήσει με αρκετές βροχές και κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή.