Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και το βόρειο Αιγαίο.

Ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (ιδίως στη Λήμνο) από το μεσημέρι έως το βράδυ, στις Σποράδες και τη Μαγνησία από το απόγευμα, καθώς και στην ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – από νωρίς το απόγευμα έως τις βραδινές ώρες. Παροδικά έντονα φαινόμενα αναμένονται και στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία.

Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και βόρεια θα στραφούν σε βόρειους 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 19°C. Στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 21 έως 23°C και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 24°C.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι, ισχυρές έως το βράδυ. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία 13–22°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως το μεσημέρι. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 10–17°C.

Μακεδονία – Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρές στη Χαλκιδική από το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 3-4, τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 8–19°C.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4, στο Ιόνιο βόρειοι έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 14–21°C, χαμηλότερη στα βόρεια.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ισχυρές από το απόγευμα σε Σποράδες, Μαγνησία και ανατολική Στερεά. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4, βόρειοι έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 11–23°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ. Άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 15–24°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι, ισχυρές κυρίως στη Λήμνο. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4, βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 14–24°C.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025: Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και νότια, μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια. Ισχυρά φαινόμενα έως το μεσημέρι σε Μαγνησία και Σποράδες και έως το βράδυ σε Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025: Αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία με ελαφρά πτώση.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025: Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και ανατολική νησιωτική χώρα. Καταιγίδες στα βόρεια το πρωί και στο Ιόνιο από το μεσημέρι. Άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ, ανατολικοί στο Αιγαίο. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.