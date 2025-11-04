Με την κακοκαιρία να βρίσκεται προ των πυλών της Αττικής, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο, στο οποίο επισημαίνονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες από σήμερα Τρίτη και έως και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Οι μετεωρολόγοι καταγράφουν πως η κακοκαιρία έχει «ξεκινήσει» από τη δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, και τρέχει προς τα ανατολικά και νότια, επηρεάζοντας ήδη περιοχές όπως η Εύβοια και η Πελοπόννησος.

Δείτε εδώ live την πορεία της κακοκαιρίας:

Συγκεκριμένα:

Στην κεντρική & βόρεια Εύβοια προβλέπονται φαινόμενα από την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Στις ανατολικές και νότιες περιοχές της Πελοποννήσου αναμένονται πρόσκαιρα έντονες βροχοπτώσεις.

Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει 48‑72 ώρες με κορύφωση αύριο.

Κακοκαιρία: Ποιες Περιοχές Βρίσκονται σε Κίνδυνο

Παρακάτω περιγράφονται οι κύριες περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν — με έμφαση στην πορεία της κακοκαιρίας προς την Εύβοια και την Πελοπόννησο.

Εύβοια

Η Εύβοια συγκαταλέγεται στα «σημεία‑κλειδιά» της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τα δελτία της ΕΜΥ: η κεντρική και βόρεια Εύβοια αναμένεται να δεχτεί κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα την Τετάρτη, από το πρωί έως τη νύχτα.

Κίνδυνοι: τοπικές πλημμύρες, μεγάλη συσσώρευση νερού σε ρέματα και χειμάρρους, ενισχυμένοι άνεμοι.

Προσοχή: Οι περιοχές με ρέματα/χείμαρρους, οι παραθαλάσσιες ζώνες και οι ορεινές περιοχές πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Πελοπόννησος

Η κακοκαιρία εκτιμάται να φτάσει και στην ανατολική/νότια Πελοπόννησο — από το μεσημέρι της Τρίτης και κυρίως την Τετάρτη.

Κίνδυνοι: ιδιαίτερα οι παράκτιες περιοχές και οι δρόμοι που διασχίζουν χειμάρρους, καθώς οι τοπικές καταιγίδες μπορεί να προκαλέσουν έντονη επιβάρυνση του δικτύου.

Προσοχή: Η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη καλέσει τους κατοίκους περιοχών με χειμάρρους να αποφεύγουν τη διέλευση κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τα έντονα φαινόμενα.

Η κακοκαιρία στην Αττική

Παρότι η κύρια εκκίνηση του κύματος της κακοκαιρίας δεν ήταν από την Αττική, η περιοχή είναι σε επαγρύπνηση — χαρακτηρίζεται ως επόμενος «καταλύτης». Σύμφωνα με τη πρόγνωση: από το απόγευμα της Τρίτης έως τις βραδινές ώρες αναμένονται φαινόμενα στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής).

Κίνδυνοι: κυκλοφοριακά προβλήματα, πλημμύρες σε αστικά τμήματα, έντονη βροχόπτωση σε μικρό χρονικό διάστημα.

Προσοχή: Οι μετακινήσεις μετά το απόγευμα να γίνονται με προσοχή — ιδιαίτερα σε δρόμους με αναβάθμιση/υποδομές που μπορεί να βραχούν.

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία

Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τα νερά.

Βεβαιωθείτε ότι λούκια και υδρορροές των κατοικιών είναι καθαρά.

Απόφυγε τη διέλευση χειμάρρων / ρεμάτων με όχημα ή πεζός κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή αμέσως μετά.

Αποφύγετε υπαίθριες δραστηριότητες σε θαλάσσιες/παραθαλάσσιες ζώνες κατά τις ώρες έντασης των φαινομένων.

Χρονοδιάγραμμα