Μετά τις καταναλωτικές εξάρσεις της Black Friday και της Cyber Monday, εμφανίζεται ένα νέο εμπορικό φαινόμενο που κερδίζει έδαφος στον χώρο του τουρισμού: η Travel Tuesday. Η ημέρα αυτή ενθαρρύνει τους καταναλωτές να επενδύσουν σε εμπειρίες και ταξίδια αντί για υλικά αγαθά, υπογραμμίζοντας ότι οι πιο πολύτιμες αγορές συχνά είναι οι αναμνήσεις που δημιουργούμε.

Τι είναι η Travel Tuesday

Η Travel Tuesday ακολουθεί το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών στη Βόρεια Αμερική και δημιουργήθηκε ως απάντηση στη μετατόπιση της καταναλωτικής συμπεριφοράς προς τις εμπειρίες. Η ιδέα ξεκίνησε το 2017 από την πλατφόρμα Hopper, που παρατήρησε αύξηση στις κρατήσεις πτήσεων την Τρίτη μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Σήμερα, η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί διεθνώς και περιλαμβάνει εκπτώσεις σε πτήσεις, ταξιδιωτικά πακέτα και ξενοδοχεία. Οι προσφορές ξεκινούν συνήθως από το βράδυ της Δευτέρας, ενώ το πρωί της Τρίτης οι εκπτώσεις μπορούν να φτάσουν το 15%-25%.

Φέτος η Travel Tuesday

Το 2025, η Travel Tuesday πραγματοποιείται στις 2 Δεκεμβρίου, προσφέροντας σε κάθε είδους ταξιδιώτη την ευκαιρία να εξοικονομήσει χρήματα και να πραγματοποιήσει το επόμενο ταξιδιωτικό του όνειρο.

Η ημέρα αυτή υπενθυμίζει ότι η επένδυση σε εμπειρίες μπορεί να είναι πιο πολύτιμη από οποιοδήποτε αντικείμενο και αποτελεί ιδανική ευκαιρία για όσους σχεδιάζουν τις επόμενες αποδράσεις τους.