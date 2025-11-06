Από σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, οι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μία από τις 50.000 νέες θέσεις επαγγελματικής εμπειρίας που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ 2021-2027. Το πρόγραμμα προσφέρει έξι μήνες πρακτικής σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με μηνιαία αποζημίωση 704€ και πλήρη ασφάλιση, ενώ δίνει προτεραιότητα σε μακροχρόνια άνεργους, γυναίκες και ομάδες που πλήττονται από την ανεργία. Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων ξεκινούν σήμερα στις 10:00 και η συμμετοχή είναι πλήρως ψηφιακή.

Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Η δράση δίνει έμφαση σε ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Κατά την υπόδειξη των ωφελουμένων από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, προτεραιότητα έχουν:

• Μακροχρόνια άνεργοι/ες (24+ μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας)

• Άνεργες γυναίκες

• Άνεργοι/ες που πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια

• Άνεργοι/ες μέσης ηλικίας (45-64 ετών).

Διάρκεια και αποζημίωση

Η επαγγελματική εμπειρία διαρκεί 6 μήνες (6 ώρες ημερησίως, 5 ημέρες την εβδομάδα).

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους συμμετέχοντες 704 ευρώ καθαρά τον μήνα (32 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες) και καλύπτει πλήρως την ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ.

Πώς συμμετέχουν οι επιχειρήσεις

Η συμμετοχή είναι απλή και πλήρως ψηφιακή:

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο https://www.gov.gr/ δηλώνοντας την ειδικότητα και τα προσόντα των θέσεων που επιθυμούν να προσφέρουν.

Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις και οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν τους κατάλληλους υποψηφίους.

Όριο συμμετοχής ανά επιχείρηση

Προσωπικό Επιχείρησης Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων

0 – 3 άτομα 1

4 – 9 άτομα 2

10 – 19 άτομα 3

20 – 30 άτομα 5

31 – 50 άτομα 8

51 + άτομα 20% του προσωπικού (έως 20 ωφελούμενους).