Από αύριο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στις 10:00, ξεκινούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για το νέο «ανοικτό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για ανέργους 30 ετών και άνω», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Μέσω της δράσης, άνεργοι ηλικίας 30+ ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Στόχος είναι η διευκόλυνση της ένταξης ή επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης και προώθησης στην απασχόληση που έχει υλοποιηθεί έως σήμερα, με στόχο τη δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις.

Προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους ανέργους

Η δράση δίνει έμφαση σε ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Κατά την υπόδειξη των ωφελουμένων από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, προτεραιότητα έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι (24+ μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας), οι άνεργες γυναίκες, όσοι πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια και οι άνεργοι μέσης ηλικίας 45-64 ετών.

Διάρκεια και αποζημίωση

Η διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας ορίζεται σε έξι μήνες, με απασχόληση έξι ωρών ημερησίως και πέντε ημέρες την εβδομάδα. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους συμμετέχοντες 704 ευρώ καθαρά τον μήνα, δηλαδή 32 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασίας, ενώ καλύπτει πλήρως την ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο μέσω του e-ΕΦΚΑ.

Διαδικασία συμμετοχής για τις επιχειρήσεις

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι απλή και πλήρως ψηφιακή. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο gov.gr, δηλώνοντας την ειδικότητα και τα προσόντα των θέσεων που επιθυμούν να προσφέρουν.

Η ΔΥΠΑ ελέγχει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και στη συνέχεια οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν τους κατάλληλους υποψηφίους.

Όρια συμμετοχής ανά επιχείρηση

Για επιχειρήσεις με προσωπικό:

0-3 άτομα: έως 1 ωφελούμενος

4-9 άτομα: έως 2 ωφελούμενοι

10-19 άτομα: έως 3 ωφελούμενοι

20-30 άτομα: έως 5 ωφελούμενοι

31-50 άτομα: έως 8 ωφελούμενοι

51+ άτομα: έως το 20% του προσωπικού, με ανώτατο όριο 20 ωφελούμενους.

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 220 εκατομμυρίων ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027.