Οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα την ταυτοποίηση λειψάνου που παραδόθηκε από τη Χαμάς, το οποίο ανήκει στον ισραηλινοαμερικανό στρατιωτικό Ιτάι Τσεν, ο οποίος είχε απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης από το εθνικό ινστιτούτο ιατροδικαστικής, ο στρατός ενημέρωσε την οικογένεια ότι ο λοχίας Ιτάι Τσεν «έπεσε σε μάχη» και πως το λείψανό του επαναπατρίστηκε και ταυτοποιήθηκε. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε μέσω X το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ο Τσεν ήταν 19 ετών τη στιγμή του θανάτου του, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι επήλθε στις 10 Μαρτίου 2024. Με την ταυτοποίηση αυτή, μειώθηκαν σε επτά τα λείψανα ομήρων που απομένουν να επαναπατριστούν από τη Χαμάς στο Ισραήλ.

Ο λοχίας Τσεν υπηρετούσε στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας την ημέρα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις εξαπέλυσαν την έφοδο που αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου. Ήταν μέλος πληρώματος τεθωρακισμένου.

Η τελευταία ένδειξη ζωής του προς τους γονείς του ήρθε κατά τη διάρκεια της επίθεσης στη βάση του. Για πέντε μήνες η τύχη του παρέμενε άγνωστη, μέχρι την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του τον Μάρτιο του 2024. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι ο Τσεν σκοτώθηκε σε μάχη και το σώμα του μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και οι επιστροφές ομήρων

Μετά την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου, η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους που κρατούσε στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης. Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία επαναπατρισμού των λειψάνων των νεκρών.

Από τους 28 νεκρούς ομήρους που απέμεναν, οι 21 έχουν πλέον επαναπατριστεί μετά την ταυτοποίηση του λοχία Τσεν. Το Ισραήλ συνεχίζει να ζητεί την επιστροφή των υπόλοιπων επτά.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου κατηγορεί τη Χαμάς ότι καθυστερεί σκόπιμα τον επαναπατρισμό των θυμάτων, κάτι που το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι πολλές σοροί παραμένουν θαμμένες κάτω από τα ερείπια της Γάζας.

Συνολικά, στις 7 Οκτωβρίου 2023, μαχητές της Χαμάς και συμμαχικών οργανώσεων απήγαγαν 251 ανθρώπους και τους μετέφεραν στη Λωρίδα της Γάζας.