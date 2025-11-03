Οι σοροί τριών Ισραηλινών στρατιωτών που παραδόθηκαν από τη Χαμάς την Κυριακή ταυτοποιήθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι στρατιώτες είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Όπως αναφέρεται, «μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής», ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε τις οικογένειες των ομήρων που σκοτώθηκαν ότι οι συγγενείς τους επαναπατρίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν.

Τα λείψανα ανήκουν στον Αμερικανοϊσραηλινό λοχαγό Ομέρ Νεούτρα, 21 ετών, στον δεκανέα Οζ Ντανιέλ, 19 ετών, και στον συνταγματάρχη Ασάφ Χαμαμί, 40 ετών, ο οποίος ήταν ο υψηλότερος σε βαθμό αξιωματικός του ισραηλινού στρατού που αιχμαλωτίστηκε από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ισραηλινών αρχών, από τους 28 νεκρούς ομήρους που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν επιστραφεί μέχρι στιγμής οι σοροί 20 εξ αυτών.