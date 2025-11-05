Για τις σχέσεις του με τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή, επονομαζόμενο «φραπέ», ο οποίος σε συνομιλία του φέρεται να λέει ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης του ζήτησε να κάνει μήνυση στην Παρασκευή Τυχεροπούλου, την υπάλληλο που ξεκίνησε τους ελέγχους από το 2020, απάντησε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Ηταν ψηφοφόρος μου»

«Σαφώς και τον γνωρίζω. Ήταν φυσικά ψηφοφόρος της ΝΔ, ενίοτε και δικός μου. Ναι, τον γνωρίζω. Αν λέει αλήθεια ή όχι, μένει να το απαντήσει ο ίδιος».

Ο Λευτέρης Αυγενάκης επανέλαβε ότι δεν πίεσε για την αποδέσμευση λογαριασμών αγροτών προκειμένου να λάβουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κι ότι ενημερώθηκε μόλις το 2024 από τον τότε πρόεδρο Κυριάκο Μπαμπασίδη, ο οποίος μέχρι τον Μάιο του ίδιου έτους ολοκλήρωσε τον πρώτο έλεγχο και αποδεσμεύτηκαν 6.800 ΑΦΜ.

«Και ένα ερώτημα που θα περίμενα να κάνετε στον κύριο Σημανδράκο. Αναζήτησαν ποτέ τυχόν ευθύνες υπάλληλων ή μελών της διοικήσεως που παρακώλυσαν τη διαδικασία ελέγχου δεσμευμένων ΑΦΜ;».

«Η κατάθεσή του κ. Αυγενάκη επιβεβαίωσε πλήρως το βαθύ πρόβλημα θεσμικής εκτροπής και κομματικού ελέγχου που χαρακτήρισε τη θητεία του και τη διοίκηση του Οργανισμού επί Υπουργίας του. Αν και εκείνος με τη σημερινή του παρουσία διεκδίκησε το… Όσκαρ θεσμικότητας», είπε το ΠΑΣΟΚ.

«Η ‘’θεσμικότητα’’ του κ. Αυγενάκη, του επιβάλλει τη σιωπή. Ο αγροτικός κόσμος όμως έχει και συνείδηση και μνήμη. Και δεν ανέχεται τον εμπαιγμό από τους οργανωτές του «γαλάζιου» κυκλώματος που λεηλάτησαν τα χρήματα των τίμιων παραγωγών», είπε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τα 4 σημεία για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου των επιδοτήσεων

Στην Κομισιόν κατατέθηκε το συμπληρωματικό Σχέδιο Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων, με αιχμή 4 σημεία.

Τη δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη σε όλη την επικράτεια, την εφαρμογή καταγραφής και παρακολούθησης αιγοπροβάτων με ηλεκτρονικό βώλο σε κάθε ζώο, την εντατικοποίηση ελέγχων, κυρίως επί τόπου, με μεικτά κλιμάκια και την πραγματοποίηση διασταυρωτικών ελέγχων ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων με στοιχεία από το Εθνικό Κτηματολόγιο και από το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Εντός των επόμενων δύο μηνών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για αγροτικά θέματα, η επιτροπή θα ενημερώσει εγγράφως την Ελλάδα για την αξιολόγησή της.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επιμένει ότι δεν θα επηρεαστούν οι πληρωμές των αγροτών και μέσα στον Νοέμβριο θα καταβληθούν 600 εκατομμύρια ευρώ ως μέρος βασικής ενίσχυσης και 178 εκατομμύρια ευρώ για το μέτρο 23, δηλαδή τη στήριξη σε αγρότες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.