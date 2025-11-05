Μία από τις πιο κρίσιμες καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η σημερινή, του Λευτέρη Αυγενάκη, του τρίτου υπουργού που καταθέτει μετά τους Γιώργο Τσακίρη και Κώστα Τσιάρα (αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 15). Ενώ έχει προηγηθεί και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί της υπουργικής θητείας του, ο Γιώργος Στρατάκος. Εχω τον λόγο μου που τον θυμίζω, διότι από αλληλογραφία που κατέθεσε συμπληρωματικά χθες στην Εξεταστική η Παρασκευή Τυχεροπούλου, προκύπτει ότι το γραφείο του τότε υπουργού Αυγενάκη και ο Στρατάκος προσωπικά, επεδείκνυαν ενεργό ενδιαφέρον για περιπτώσεις κτηνοτρόφων της Κρήτης που είχαν πιαστεί στη «φάκα» των ελέγχων της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Στρατάκος, θυμίζω, διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε κάνει οποιαδήποτε σχετική παρέμβαση ή ότι είχε λάβει πολιτική εντολή να ασχοληθεί με ζητήματα ελεγχόμενων κτηνοτρόφων. Από τα ηλεκτρονικά μηνύματα, όμως, που κατατέθηκαν χθες στην Εξεταστική, προκύπτει ότι η ιδιαιτέρα του υπουργού Αυγενάκη και ο Στρατάκος προωθούσαν παράπονα διαμαρτυρόμενων κτηνοτρόφων με «κόκκινο» ΑΦΜ, με την επισήμανση, μάλιστα, να επιληφθεί ο Στρατάκος προσωπικά για κάποιες υποθέσεις. Ακόμη και αφού είχαν ενημερωθεί ότι από τους ελέγχους για τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν τεκμηριωθεί οι παράτυπες επιδοτήσεις.

Ο σφραγισμένος φάκελος

Επισυνάπτεται δε, κι ένα e-mail με ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου 2023, με αποστολέα την Τυχεροπούλου και παραλήπτρια την ιδιαιτέρα του τότε υπουργού Αυγενάκη, στο οποίο η πρώτη επισυνάπτει έγγραφο από την Εισαγγελία Χανίων, ενώ εξηγεί ότι είχε παραδώσει στον υπουργό σφραγισμένο φάκελο εμπιστευτικό για τις υποθέσεις που ερευνούσαν η Εισαγγελία και η Οικονομική Αστυνομία. Εξ αυτού συνάγεται ότι, τουλάχιστον ο Αυγενάκης, πρέπει να είχε γνώση. Και μάλιστα, όχι μόνο των ελέγχων, αλλά και ότι κάποιοι (για τους οποίους φέρεται να έδειχνε ενδιαφέρον) είχαν φτάσει, πια, στη Δικαιοσύνη.

Τα σημειώματα και οι εξηγήσεις

Οι αποκαλύψεις από τα έγγραφα της Τυχεροπούλου, μάλιστα, δεν τελειώνουν εκεί. Σε αυτά περιλαμβάνονται και αναλυτικά ενημερωτικά σημειώματα που είχε συντάξει ως προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ για υποθέσεις συγκεκριμένων κτηνοτρόφων στους οποίους είχαν εντοπιστεί παρατυπίες και είχαν διαμαρτυρηθεί στο γραφείο του υπουργού για τους «μπλοκαρισμένους» ΑΦΜ τους. Τα ενημερωτικά, λοιπόν, απευθύνονταν στο γραφείο του υπουργού Αυγενάκη, αλλά και τον Στρατάκο. Το γραφείο του υπουργού φέρεται ότι ζητούσε αναλυτικές εξηγήσεις, επιδεικνύοντας προσωπικό ενδιαφέρον για τους «αδικημένους» Κρητικούς που είχαν πιαστεί να καταθέτουν ψευδείς δηλώσεις. Ο δε Στρατάκος, παρά τις διαβεβαιώσεις του ότι δεν ανακατευόταν, φέρεται ότι είχε συντάξει και έγγραφο για την υπόθεση ενός συγκεκριμένου Κρητικού.

Απίθανος διάλογος στο Προεδρικό

Εχουμε ζήσει διάφορα, αλλά ομολογουμένως δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο με τον διάλογο που αντάλλαξαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο Κωνσταντίνος Τασούλας, στο περιθώριο της τελετής κατάθεσης των διαπιστευτηρίων της νέας πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρώτησε την Γκίλφοϊλ αν είχε έρθει ξανά στη χώρα μας για τουρισμό και εκείνη του απάντησε ότι είχε έρθει στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 (για το κανάλι ABC News), αλλά και για «μήνα του μέλιτος» που ήταν, όπως είπε, «υπέροχος». Λεπτομέρεια που δεν διέφυγε την προσοχή του Τασούλα. Που θεώρησε χαριτωμένο να της κάνει το σκωπτικό σχόλιο «ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν», καθώς ακολούθησε διαζύγιο. Η ίδια η Γκίλφοϊλ, βέβαια, ήταν εξαιρετικά ετοιμόλογη και έδωσε μια άψογη απάντηση: «Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο». Δεν ξέρω τι λέει το προεδρικό πρωτόκολλο, το ηπειρώτικο πάντως μπορεί να επιβάλλει να αναζητηθεί προξενιό.

Ο αγαπημένος καθηγητής

Στον ίδιο διάλογο, πάντως, η νέα πρεσβευτής μάς αποκάλυψε και μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια του βιογραφικού της που αγνοούσαμε, λέγοντας στον Τασούλα πως όταν ήταν 18 ετών, στις αρχές των σπουδών της στο πανεπιστήμιο UC Davis της Καλιφόρνιας, είχε πάρει μαθήματα ελληνορωμαϊκής ιστορίας με τον αγαπημένο της, όπως τον χαρακτήρισε, καθηγητή Σπυριδάκη. Πρόκειται για τον εξαιρετικό καθηγητή Στυλιανό Σπυριδάκη, από το Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι ειδικός στην αρχαία ιστορία και στον μινωικό πολιτισμό, ενώ έχει συγγράψει και μια σημαντική μελέτη για τις κρητικές μαντινάδες.