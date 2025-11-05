Mε την Ύπατη Εκπρόσωπο και επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, Κάγια Κάλας θα συναντηθεί στην Αθήνα στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών της ελληνικής κυβέρνησης με ευρωπαίους εταίρους, την Πέμπτη, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικλ Ρήγας, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ.

Παράλληλα, μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται η επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Αθήνα. Η εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ ανέφερε πως θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Στις 12 Νοεμβρίου ο κ. Γεραπετρίτης θα πάρει μέρος στην 3η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου που διεξάγεται στην Αθήνα.

Όσον αφορά τα Eurofighter και την πώληση σε Τουρκία, το Υπεξ επισημαίνει πως η Ελλάδα δεν επιβάλλει πολιτική προμηθειών σε τρίτες χώρες ωστόσο διατυπώνει τις θέσεις της σε συμμάχους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπεξ εξέφρασε τον προβληματισμό της Ελλάδας προς το Ηνωμένο Βασίλειο στο περιθώριο των εργασιών στο Μπαχρέιν στην ΥΠΕΞ Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου Υβέτ Κούπερ. Επιπλέον τόνισε πως αναμένουμε από συμμάχους να συμμερίζονται τις ανησυχίες μας.

Στο ίδιο μήκος κύματος για τα Eurofighter ήταν και η Υφυπεξ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που συνάντησε στις 3/11 στην Αθήνα τον Υφυπεξ του Ην. Βασιλείου αρμόδιο για θέματα Ευρώπης, Στιβεν Ντάουτι.

Γιατην Έκθεση Κομισιόν όσον αφορά την Τουρκία, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ σχολίασε πως αποτυπώνει ορθά την πραγματικότητα επιβεβαιώνοντας τις ελληνικές θέσεις. Επιπλέον τόνισε πως δεν έχει αλλάξει η θέση μας για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ υπό την αίρεση ότι θα τηρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Αναφορικά με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ σημείωσε πως δεν υπάρχει ημερομηνία και δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι προσώρας. Παράλληλα, ανέφερε πως και οι δύο πλευρές εργάζονται επ’ αυτού ενώ επεσήμανε πως το θέμα συζητήθηκε και χθες με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ κατά τη συνάντηση γνωριμίας της με τον Έλληνα ΥΠΕΞ ενώ αναμένεται να συζητηθεί και την Παρασκευή με τον Μάικλ Ρήγας.

Τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών απαντά σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για την ελληνική πρωτοβουλία 5Χ5 η οποία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Από το ΥΠΕΞ κρίνεται ως ένα σύνθετο εγχείρημα το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε ως προς το στάδιο των άτυπων ενημερώσεων με τα άλλα 4 μέρη.