Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με επίκεντρο την περαιτέρω στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα. Η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα προσφέρει «επείγουσα ενεργειακή στήριξη» στην Ουκρανία ενόψει του χειμώνα.

Σε ανάρτησή της στο “Χ” μετά τη συνομιλία, η κ. φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Αξιότιμε Πρόεδρε, η Ουκρανία δεν θα αντιμετωπίσει μόνη της τον χειμώνα. Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό σας, παρέχοντας επείγουσα ενεργειακή στήριξη για να βοηθήσει την Ουκρανία να περάσει τους επόμενους μήνες».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής πρόσθεσε ότι εξετάζονται επιλογές για τη διασφάλιση της απαραίτητης, διαρκούς χρηματοδοτικής συνδρομής προς την Ουκρανία. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως αύριο θα εγκριθεί το πακέτο μέτρων για τη διεύρυνση της ΕΕ.

Όπως ανέφερε, το πακέτο αυτό θα αναγνωρίζει την «αξιοσημείωτη δέσμευση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή της πορεία» κατά το τελευταίο έτος, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι «η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει μπροστά».