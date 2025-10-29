Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τετάρτη ότι η πιο δύσκολη κατάσταση στο μέτωπο παραμένει στην ανατολική πόλη Ποκρόβσκ, όπου μαίνονται οι σφοδρότερες μάχες ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να υπερασπίζονται τις θέσεις τους γύρω από το Κουπιάνσκ στα βορειοανατολικά.

«Η πιο δύσκολη περιοχή αυτή τη στιγμή είναι προς την κατεύθυνση του Ποκρόβσκ. Όπως και τις προηγούμενες εβδομάδες, πρόκειται για το σημείο με τη μεγαλύτερη ένταση των μαχών», τόνισε ο Ζελένσκι κατά το βραδινό του διάγγελμα, μετά από σύσκεψη με τον αρχιστράτηγο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο πρόεδρος επισήμανε ότι η κατάσταση στο Κουπιάνσκ «παραμένει περίπλοκη, αλλά τις τελευταίες ημέρες οι δυνάμεις μας έχουν μεγαλύτερο έλεγχο. Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας».

Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω αυξανόμενης πίεσης σε πολλά σημεία της ανατολικής γραμμής του μετώπου, με τον ουκρανικό στρατό να δίνει σκληρές μάχες μέσα στο Ποκρόβσκ, μία από τις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονέτσκ που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Η διάρρηξη των ουκρανικών γραμμών υπογραμμίζει τον βραδύ αλλά σταθερό ρυθμό προέλασης της Ρωσίας. Εάν η Μόσχα καταφέρει να θέσει πλήρως υπό τον έλεγχό της την πόλη, θα εξασφαλίσει ένα στρατηγικό προγεφύρωμα στην ανατολική Ουκρανία και θα πλησιάσει στην επίτευξη του στόχου της κατάληψης ολόκληρης της περιφέρειας του Ντονέτσκ.

Το Ποκρόβσκ, πόλη 60.000 κατοίκων πριν από τον πόλεμο, βρίσκεται πάνω σε κρίσιμο οδικό άξονα που συνδέει αρκετές πόλεις της ανατολικής Ουκρανίας. Αποτελεί το τελευταίο ισχυρό αμυντικό τόξο που προστατεύει το τμήμα του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχεται από το Κίεβο.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Μόσχα θα συμφωνήσει να σταματήσει τις εχθροπραξίες μόνο εάν το Κίεβο παραχωρήσει το Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με αναλυτές, το Κρεμλίνο ενδέχεται να αξιοποιήσει την πιθανή κατάληψη του Ποκρόβσκ για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση και πιέζοντας για συμφωνία που θα περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις.

«Οι γραμμές ανεφοδιασμού δεν έχουν διακοπεί»

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η εμπόλεμη πόλη του Πακρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία δεν έχει αποκλεισθεί από τις προελαύνουσες ρωσικές δυνάμεις και ότι οι γραμμές ανεφοδιασμού γύρο από τον βασικό κόμβο επιμελητειακής υποστήριξης δεν έχουν διακοπεί.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιχειρησιακή Ομάδα «Ανατολή» αναφέρει ότι η κατάσταση είναι «δυναμική» και ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να μπουν με το πεζικό στην πόλη, αλλά τα στρατεύματα του Κιέβου τους προκαλούν μεγάλες απώλειες».

Οι μάχες έχουν πλέον μεταφερθεί μέσα στους δρόμους του Ποκρόβσκ, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν ύστερα από σχεδόν έναν χρόνο επιθέσεων και επιχειρούν να εδραιώσουν τον έλεγχό τους στο στρατηγικής σημασίας προπύργιο της ανατολικής Ουκρανίας.

Η Μόσχα, που επιδιώκει να καταλάβει πλήρως την περιφέρεια του Ντονέτσκ, ενισχύει τις θέσεις της εντός της πόλης, ενώ το Κίεβο προειδοποιεί ότι η πτώση του Ποκρόβσκ θα αποτελούσε καίριο πλήγμα για την ουκρανική άμυνα.

Η διάρρηξη των ουκρανικών γραμμών υπογραμμίζει τον βραδύ αλλά σταθερό ρυθμό προέλασης της Ρωσίας. Εάν η Μόσχα καταφέρει να θέσει πλήρως υπό τον έλεγχό της την πόλη, θα εξασφαλίσει ένα στρατηγικό προγεφύρωμα στην ανατολική Ουκρανία και θα πλησιάσει στην επίτευξη του στόχου της κατάληψης ολόκληρης της περιφέρειας του Ντονέτσκ.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες έχουν ήδη διεισδύσει στην πόλη, αν και Ουκρανοί μαχητές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εκτιμούν ότι ο αριθμός είναι «πολύ μεγαλύτερος».

Σύμφωνα με ανεξάρτητους αναλυτές και διαδικτυακούς χάρτες των μαχών, ρωσικές μονάδες έχουν εδραιωθεί στο νότιο τμήμα της πόλης και προωθούνται προς βορρά.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, γιατί οι κατακτητές έχουν διεισδύσει σε ένα σημαντικό μέρος της πόλης», δήλωσε χειριστής ουκρανικού drone στους New York Times.

«Συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία τους, προσπαθώντας να κατακλύσουν την πόλη με τις δυνάμεις τους. Όταν συναντούν τις θέσεις μας, γίνονται ανταλλαγές πυρών».

Σύμφωνα με την ομάδα DeepState, που συνεργάζεται με τον ουκρανικό στρατό, μεγάλα τμήματα του Ποκρόβσκ βρίσκονται πλέον σε «γκρίζα ζώνη» περιοχές όπου ο έλεγχος παραμένει αμφισβητούμενος.

Η σημασία του Ποκρόβσκ

Το Ποκρόβσκ, πόλη 60.000 κατοίκων πριν από τον πόλεμο, βρίσκεται πάνω σε κρίσιμο οδικό άξονα που συνδέει αρκετές πόλεις της ανατολικής Ουκρανίας. Αποτελεί το τελευταίο ισχυρό αμυντικό τόξο που προστατεύει το τμήμα του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχεται από το Κίεβο.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Μόσχα θα συμφωνήσει να σταματήσει τις εχθροπραξίες μόνο εάν το Κίεβο παραχωρήσει το Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με αναλυτές, το Κρεμλίνο ενδέχεται να αξιοποιήσει την πιθανή κατάληψη του Ποκρόβσκ για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση, παρουσιάζοντας τη ρωσική προέλαση ως «αναπόφευκτη» και πιέζοντας για συμφωνία που θα περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις.

«Καταλαβαίνουμε γιατί χρειάζονται το Ποκρόβσκ», δήλωσε ο Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα επιδιώκει να ενισχύσει το αφήγημά της πως η ουκρανική υποχώρηση αποτελεί «τη μόνη δυνατή λύση» για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η διατήρηση του ελέγχου της πόλης είναι «ζωτικής σημασίας» για να αποτραπεί αυτό το σενάριο. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο πόσο καιρό οι ουκρανικές δυνάμεις θα μπορέσουν να αντισταθούν, καθώς όπως είπε οι ρωσικές δυνάμεις εντός της πόλης υπερτερούν αριθμητικά σε αναλογία οκτώ προς ένα.

Ανισορροπία δυνάμεων και νέα ρωσική τακτική

Ο στρατιωτικός αναλυτής Πάσι Παροϊνεν, της φινλανδικής ομάδας Black Bird Group, ανέφερε ότι «υπάρχουν πλέον πολύ περισσότερες ρωσικές δυνάμεις μέσα στην πόλη για να μπορέσει η Ουκρανία να τις απωθήσει».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι κακές καιρικές συνθήκες περιορίζουν τη δράση των ουκρανικών drones, επιτρέποντας στα ρωσικά τεθωρακισμένα να κινούνται πιο ελεύθερα.

russians have blocked the strategic Pavlohrad–Pokrovsk road, — DeepState. The gray zone in Pokrovsk has sharply expanded to the center and north, the enemy is advancing to the south and northeast, bypassing Myrnohrad — less than 3 km to the gray zone. pic.twitter.com/3hKZilCeJv — EMPR.media (@EuromaidanPR) October 29, 2025

«Οι Ρώσοι έχουν εκμεταλλευθεί αυτό το παράθυρο για μηχανοκίνητες επιθέσεις, γεγονός που δυσχεραίνει την άμυνα των Ουκρανών».

Ουκρανοί στρατιώτες αναφέρουν πως αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού και συνεχείς ρωσικές επιθέσεις με drones, οι οποίες διακόπτουν τις γραμμές ανεφοδιασμού. Παράλληλα, ρωσικές δυνάμεις πιέζουν και σε άλλα σημεία του ανατολικού μετώπου στο Κουπιάνσκ και την Κοστιάντινιβκα, όπου επιχειρούν μερική περικύκλωση.

Για να υπερκεράσουν τις ουκρανικές άμυνες, οι ρωσικές δυνάμεις υιοθέτησαν τακτικές μικρών ομάδων πεζικού, που κινούνται διακριτικά και διεισδύουν βαθύτερα στις ουκρανικές γραμμές.

«Αυτές οι μικρές ομάδες είναι σαν βελόνες: ένα τσίμπημα δεν πονά πολύ, αλλά όταν είναι πολλές, καταλήγει να μοιάζει με συνεδρία βελονισμού με πολύ οδυνηρές συνέπειες», δήλωσε ο Μπόγκνταν Γιανούς, υποδιοικητής της 79ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας.

«Παρενοχλούν τις γραμμές ανεφοδιασμού, εντοπίζουν τους άνδρες μας και ανοίγουν πυρ εναντίον τους».

Σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιώτες, περίπου 1.000 άμαχοι παραμένουν ακόμη στην πόλη, κάτι που όπως λένε οι ρωσικές δυνάμεις εκμεταλλεύονται.

«Πώς να ξεχωρίσεις ποιος είναι ποιος, όταν δεν υπάρχουν διακριτικά; Φορούν πολιτικά και προσποιούνται ότι πάνε να φέρουν νερό από το πηγάδι», είπε ένας χειριστής drone.

Ένας άλλος ανέφερε ότι είδε άτομα που έμοιαζαν με πολίτες να εκτοξεύουν drones από κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με χάρτες του DeepState, οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε δύο κατευθύνσεις από το κέντρο της πόλης και από τα βορειοανατολικά χωριά. Οι γραμμές τους χωρίζονται πλέον από μόλις λίγα μίλια, γεγονός που αναγκάζει τις ουκρανικές ενισχύσεις να κινούνται μέσα από στενό διάδρομο, υπό συνεχή πυρά.