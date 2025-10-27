Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργαστούν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για την κατάρτιση σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με δήλωσή του στον ιστότοπο Axios. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για εφαρμογή εκεχειρίας στα σημερινά όρια του μετώπου.

«Μερικά σημεία συνοπτικά. Σαν σχέδιο κατάπαυσης του πυρός. Αποφασίσαμε να εργαστούμε επ’ αυτού την επόμενη εβδομάδα ή δεκαήμερο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ουκρανίας στη συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε από το Axios.

Ο Ζελένσκι τόνισε ακόμη ότι το Κίεβο, επιδιώκοντας να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία για την έναρξη συνομιλιών, έχει ζητήσει από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά και «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση.