Ένας 32χρονος στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη για ρευματοκλοπή, καθώς φέρεται να έκλεβε ρεύμα επί έξι χρόνια, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Ο άνδρας είχε επανασυνδέσει αυθαίρετα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο διαμέρισμά του, χωρίς την έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ.

Η παράνομη σύνδεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έλεγχο μηχανικού του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος διαπίστωσε την αυθαιρεσία. Η αξία της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε παράνομα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 27.000 ευρώ.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.