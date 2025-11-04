Στη φυλακή οδηγείται, με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, ένας 30χρονος, ο οποίος απείλησε να σκοτώσει τους γονείς του με ψαροντούφεκο μέσα στο σπίτι τους.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή, κατά συρροή, και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 27 μηνών. Από αυτήν, θα εκτίσει τους έξι μήνες, ενώ το υπόλοιπο της ποινής ανεστάλη.

Σύμφωνα με την κατάθεση του πατέρα του, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο κατηγορούμενος ζήτησε χρήματα και εκείνος αρνήθηκε. «Άρχισε να σπάει πράγματα στο σπίτι και δεν ήταν η πρώτη φορά που το κάνει. Η μητέρα του κάλεσε την αστυνομία κι όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βγήκε στο μπαλκόνι κρατώντας μια καρέκλα για να την ρίξει κάτω. Μετά πήρε το ψαροντούφεκο, πλησίασε εμένα και τη γυναίκα μου και μας είπε ότι δεν θα γλιτώσει κανείς. Φοβηθήκαμε, ανοίξαμε την πόρτα και τρέξαμε να φύγουμε», κατέθεσε ο πατέρας.

Η μητέρα του επιβεβαίωσε τα γεγονότα, λέγοντας: «Όταν δεν του δίνουμε χρήματα, γίνεται επιθετικός. Φοβηθήκαμε πολύ. Όταν ήρθε η αστυνομία, έλεγε ότι θα μας σκοτώσει όλους και θα αυτοκτονήσει».

Ο 30χρονος, στην απολογία του, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι όσα είπαν οι γονείς του είναι ψέματα. «Ντρέπομαι που τους ζητάω χρήματα. Πρέπει να βρω μία δουλειά», ανέφερε μεταξύ άλλων.