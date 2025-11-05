Δύο μαθητές του 1ου δημοτικού σχολείου στο Πόρτο Ράφτη τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, από πτώση σοβάδων από την οροφή της αίθουσας κατά την διάρκεια του ολοήμερου σήμερα Τετάρτη (5/11).

«Εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής αίθουσας. Μέρος αυτού έπεσε στα κεφάλια δύο μικρών μαθητών, με συνέπεια να υπάρχουν εκδορές στο πρόσωπο και τις πλάτες τους» αναφέρει ο σύλλογος εκπαιδευτικών του σχολείου στην ανακοίνωσή του, ενώ αναμένεται η ιατρική διάγνωση. Ειδοποιήθηκε άμεσα η τεχνική υπηρεσία του δήμου και γίνεται ήδη ένας πρώτος τεχνικός έλεγχος.

«Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εξετάζοντας προσεκτικότερα όλες τις αίθουσες του ορόφου, παρατήρησαν εκτεταμένα σημεία υγρασίας, τα οποία άλλωστε έχουν αναφέρει από προηγούμενη σχολική χρονιά. Είναι σαφές, ότι είναι αναγκαίος συστηματικός τεχνικός έλεγχος σε όλες τις αίθουσες, με πιστοποίηση ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν, πριν φιλοξενήσουν και πάλι τον μαθητικό πληθυσμό» σημειώνουν χαρακτηριστικά οι δάσκαλοι.

Απαιτούν έλεγχο, άμεση αποκάλυψη όλων των σημείων της οροφής που εγκυμονούν υγρασία ή άλλες φθορές με πιστοποίηση για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών. «Είναι επικίνδυνη η απαξίωση των σχολικών υποδομών και η λογική του κόστους μέσα από την οποία αντιμετωπίζονται οι ανάγκες συντήρησης και ασφάλειας των σχολείων» καταγγέλλουν.