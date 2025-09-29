Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, με αποτέλεσμα ένα άτομο να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δυστύχημα συνέβη όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία νεαρά άτομα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι μέσα σε ελαιώνα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν έναν νεαρό, που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες διακομίστηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.