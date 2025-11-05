Μαθητές και φοιτητές σε όλη τη χώρα ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, με συλλαλητήρια σε πολλές πόλεις. Οι συγκεντρώσεις οργανώνονται ενάντια στα συνεχιζόμενα προβλήματα της εκπαίδευσης και στις αλλαγές που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Μαθητικές διαμαρτυρίες και κλείσιμο σχολείων

Σε πολλά Γυμνάσια και Λύκεια, οι μαθητές αποφάσισαν την αναστολή λειτουργίας για την ημέρα του συλλαλητηρίου. Οι κύριοι λόγοι των κινητοποιήσεων περιλαμβάνουν:

Ελλείψεις εκπαιδευτικών

Κακές υποδομές στα σχολικά κτίρια

Αλλαγές στη δομή του Λυκείου και το νέο «Εθνικό Απολυτήριο», που αυξάνει τον εξεταστικό φόρτο και εντείνει την ψυχολογική πίεση στους μαθητές

Τα αιτήματα των μαθητών περιλαμβάνουν την έγκαιρη τοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών, την ασφάλεια και αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίς υπερβολικό άγχος και ανισότητες.

Συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων

Οι φοιτητικοί σύλλογοι προχωρούν επίσης σε συγκεντρώσεις και κλείσιμο σχολών, αντιδρώντας σε:

Διαγραφές φοιτητών που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους εντός προκαθορισμένων χρονικών πλαισίων

Υποχρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων

Τα αιτήματα των φοιτητών περιλαμβάνουν:

Αύξηση κρατικής χρηματοδότησης

Αναβάθμιση υποδομών και φοιτητικής μέριμνας

Διασφάλιση δημόσιας και δωρεάν παιδείας χωρίς πρόσθετα οικονομικά βάρη

Οι φοιτητές καλούν σε μαζική συμμετοχή, τονίζοντας πως «η παιδεία δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα».

Λειτουργία σχολείων κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων

Η συμμετοχή των μαθητών στα συλλαλητήρια δεν κλείνει αυτόματα τα σχολεία. Τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά, εκτός εάν υπάρξει απόφαση κατάληψης ή αναστολής λειτουργίας από το μαθητικό συμβούλιο. Οι απουσίες των συμμετεχόντων καταγράφονται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου.