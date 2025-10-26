Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά άγρια βίας μεταξύ μαθητών στα σχολεία της χώρας, με αποτέλεσμα παιδιά να καταλήγουν στα νοσοκομεία, όπως μία 16χρονη που ξυλοκοπήθηκε από συμμαθήτρια της στο προαύλιο του ΕΠΑΛ στο Αιγάλεω όπου φοιτούσαν και κατέληξε στο νοσοκομείο με κολάρο.

Την ώρα του διαλείμματος, οι δύο 16χρονες πιάστηκαν για ασήμαντη αφορμή στα χέρια, με τη μία να καταλήγει με κολάρο στο νοσοκομείο. Οι περιγραφές της μητέρας του θύματος στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα» σοκάρουν: «Αυτή την κοπέλα την ήξερε από μία κοινή παρέα η κόρη μου. Άρχισε να την ενοχλεί. Η μικρή πήγε στο διευθυντή και ενημέρωσε, ότι “η συγκεκριμένη κοπέλα με ενοχλεί”. Μετά από δύο μέρες έφαγε ξύλο. Βγήκε από το εργαστήριο και της λέει αυτή: “Πώς θέλεις να λύσουμε το θέμα;”. Και πάει να φύγει και την τραβάει και της δίνει μία μπουνιά στο μάτι. Πέφτει κάτω, σηκώνεται βέβαια, δε ζαλίστηκε από την αρχή, την άρπαξε η δικιά μου από το μαλλί, αλλά μετά την άφησε και την ώρα που την άφησε και πάει να φύγει, την σπρώχνει και την ρίχνει κάτω και ανέβηκε πάνω της και άρχισε να την βαράει στην πλάτη».

Η μητέρα της 16χρονης που χτυπήθηκε βάναυσα από συμμαθήτριά της, ξεσπά. Όπως λέει, κάθε μέρα που η κόρη της πηγαίνει στο σχολείο, εκείνη «τρέμει» για τη σωματική της ακεραιότητα. «Μπουνιές έτρωγε στην πλάτη, γιατί της έκανε θέμα στον αυχένα. Τα παιδιά που ήταν γύρω, μου είπαν, ότι η κόρη μου δεν την πείραξε, δεν της έκανε κάτι. Την τράβηξε, την έριξε κάτω και άρχισε να την χτυπάει. Ζαλιζόταν λίγο, πόναγε το μάτι της, λογικό. Και πόναγε πίσω στο κεφάλι. Την πρώτη μέρα που φύγαμε από το σχολείο, της είπα “έλα να σε πάω στο νοσοκομείο”, μου λέει “όχι καλά είμαι”, την άλλη μέρα άρχισε να ζαλίζεται. Και έτσι την πήγα» περιγράφει η μητέρα της 16χρονης.

«Αναγκάστηκε να αλλάξει σχολείο»

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή η μητέρα της 16χρονης, αναγκάστηκε στη μέση της σχολικής χρονιάς να αλλάξει σχολείο στο παιδί της, το οποίο αισθανόταν απροστάτευτο. «Η κοπέλα πήγε κανονικά την άλλη μέρα στο σχολείο, δηλαδή δεν της έδωσαν ούτε αποβολή, να πω ότι την τιμώρησαν γι’ αυτό που έκανε, για να καταλάβει, ότι αυτό που έκανε είναι λάθος. Ήρθε η μαμά της την άλλη μέρα, άρχισε να κλαίει, μου ζήταγε συγνώμη. Ότι το παιδί της δεν το έχει ξανακάνει, το κάνει για πρώτη φορά. Της λέω “δεν υπάρχει περίπτωση ένα παιδί να το κάνει για πρώτη φορά και να χτυπάει έτσι με τέτοιο μίσος”».

Η μητέρα του θύματος καταγγέλλει ανοχή από την διεύθυνση του ΕΠΑΛ. Όπως λέει «ο διευθυντής μου είπε “ας μην το τραβήξουμε το θέμα”. Μετά, αφού είδα ότι την πειράζουν, γιατί μου το ζήτησε και μόνη της, μου λέει “μπορώ να αλλάξω σχολείο;”. Την προκαλούν, μπορεί να την βρίζουνε, έχει φτάσει στο σημείο να κάθεται μόνη της. Φορούσε κολάρο 10 μέρες, μας το είπαν από το νοσοκομείο. Γιατί με το χτύπημα που έφαγε πίσω, μου είπε ορθοπεδικός, ότι τα νεύρα που έχουμε στον αυχένα, κοκάλωσαν και έπρεπε να βάλει κολάρο, για να αρχίσουν να δουλεύουν ξανά».

Επίθεση σε δύο ανήλικους από 15 άτομα στο Μοσχάτο

Την ίδια ώρα στο Μοσχάτο σημειώθηκε ένα ακόμα άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Όλα συνέβησαν στις 8:00 το απόγευμα του Σαββάτου (25/10), όταν μία παρέα 15 ατόμων πλησίασαν δύο ανήλικους 12 και 13 ετών και ξεκίνησαν να τους χτυπούν. Τα παιδιά δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ οι Αρχές ερευνούν τα αίτια αυτής της επίθεσης.