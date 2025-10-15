Ένας 11χρονος μαθητής δέχθηκε επίθεση από συμμαθητές του σε δημοτικό σχολείο στο Παλαιόκαστρο, σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας του, η οποία κάνει λόγο για πλήρη αδιαφορία τoy σχολείου απέναντι στα συνεχή περιστατικά βίας που σημειώνονται στο σχολικό χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο 11χρονος βρισκόταν στην αυλή του σχολείου και δύο συμμαθητές του του επιτέθηκαν και τον τραυμάτισαν. Συγκεκριμένα, ο ένας από τους μαθητές χτύπησε τον 11χρονο στο κεφάλι, ενώ ο άλλος μαθητής τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι γονείς του μαθητή, ο 11χρονος εδώ και δύο χρόνια δέχεται bullying από ομάδα ανηλίκων, με τη διεύθυνση του σχολείου να παραμένει άπραγη.

Η μητέρα του παιδιού περιέγραψε το περιστατικό στo ΜEGA: «κκάποιος ήρθε από πίσω από τον γιο μου και τον χτύπησε με μπουνιά στο κεφάλι. Αφού έπεσε κάτω και μετά σηκώθηκε, συνέχισε ένα άλλο παιδάκι να τον χτυπάει με μπουνιές».

Ουδείς την ενημέρωσε, καταγγέλλει η μητέρα

Όπως κατήγγειλε η μητέρα, το σχολείο δεν την ενημέρωσε για τον τραυματισμό του γιου της. «Το σχολείο είναι ανύπαρκτο σε όλα. Εμένα δεν με ενημέρωσε κανείς ότι χτύπησε στο κεφάλι το παιδί μου» δήλωσε, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι η διευθύντρια της είπε «μάθετε στον Αλ. να μη δίνει σημασία».

Τα προβλήματα, όπως είπε, ξεκίνησαν από την πρώτη χρονιά του παιδιού στο σχολείο: «Την πρώτη χρονιά στο πρώτο σκηνικό, γύρισε και μου είπε ότι τα παιδιά από τα οποία δέχεται το bullying ‘είναι από καλή οικογένεια’».

«Εμείς δηλαδή από τι είμαστε;» αναρωτήθηκε η ίδια τονίζοντας ότι όλη αυτή η κατάσταση συνεχίζεται «εδώ και τρία χρόνια».

Ο 11χρονος πλέον δεν θέλει να πηγαίνει σχολείο, σύμφωνα με όσα είπε η μητέρα του, ενώ όταν ο πατέρας του παιδιού ρώτησε τη διευθύντρια αν έχει συζητήσει με τον Αλέξανδρο για το περιστατικό, εκείνη απάντησε: «Ο Αλέξανδρος δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδάκια».