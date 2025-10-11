Η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας φέρνει αλλαγές στο σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα –από τη Δευτέρα 13 έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου– οι μαθητές δεν θα έχουν μάθημα για έως και τέσσερις διδακτικές ώρες, προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις αφιερωμένες στην ψυχική υγεία. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρίου) και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας, μέσω δράσεων που προάγουν την κοινωνική και συναισθηματική ευεξία των μαθητών.

Όπως αναφέρεται «το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού να αφιερώσουν κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, έως τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, για δράσεις προαγωγής της κοινωνικής και συναισθηματικής ευεξίας μαθητών/μαθητριών και ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας για τη σημασία της ψυχικής υγείας».

Τι προβλέπει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

«Οι δράσεις, ιδίως οι συλλογικές εικαστικές/μουσικές δημιουργίες, οι αθλητικές εκδηλώσεις, τα θεατρικά δρώμενα, τα βιωματικά εργαστήρια, μπορούν να εντάσσονται είτε στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων,τα οποία υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες της χώρας και αναπτύσσονται με τον συντονισμό των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τους/τις Υπεύθυνους/ες Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, είτε στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» επισημαίνεται στην εγκύκλιο.

Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται εντός του σχολικού ωραρίου, με κανονική παρουσία μαθητών και τήρηση απουσιολογίου, ώστε να ενταχθούν οργανικά στη μαθησιακή διαδικασία και όχι ως απλή «ημέρα χωρίς μάθημα».

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ψυχική υγεία αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι το σχολείο έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση ψυχικά ανθεκτικών μαθητών, ικανών να διαχειρίζονται το άγχος, να καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και να ενδυναμώνουν τη δημιουργικότητά τους.