Μαθητές και φοιτητές ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, με συλλαλητήρια σε πολλές πόλεις της χώρας και αποφάσεις για κλειστά σχολεία και πανεπιστημιακά τμήματα. Οι διαμαρτυρίες επικεντρώνονται στα συνεχιζόμενα προβλήματα της εκπαίδευσης και τις αλλαγές που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι μαθητικές κοινότητες σε Γυμνάσια και Λύκεια έχουν ήδη συνεδριάσει, με αρκετά σχολεία να αναστέλλουν τη λειτουργία τους την ημέρα του συλλαλητηρίου. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υποδομές, καθώς και για τις αλλαγές στο Λύκειο και το απολυτήριο. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι η έγκαιρη τοποθέτηση καθηγητών, η εξασφάλιση ασφαλών και σύγχρονων σχολικών κτιρίων και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δεν θα επιβαρύνει ψυχολογικά τους μαθητές.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται το νέο «Εθνικό Απολυτήριο», το οποίο —όπως καταγγέλλουν οι μαθητές— αυξάνει τον εξεταστικό φόρτο, μετατρέποντας κάθε τάξη του Λυκείου σε διαδικασία αντίστοιχη των Πανελλαδικών. Η ρύθμιση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους, εντείνει το άγχος και την πίεση των μαθητών.

Συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων

Παράλληλα, δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι έχουν ανακοινώσει συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, προχωρώντας σε κλείσιμο σχολών και τμημάτων. Οι φοιτητές αντιδρούν, μεταξύ άλλων, στις διαγραφές φοιτητών και ζητούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα δημόσια πανεπιστήμια, βελτίωση των υποδομών και ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας χωρίς πρόσθετα οικονομικά βάρη.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε μαζική συμμετοχή, διεκδικώντας «δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους» και καλύτερες συνθήκες σπουδών, στέγασης και καθημερινότητας.

Η λειτουργία των σχολείων

Παρά τις αποφάσεις των μαθητικών κοινοτήτων για συμμετοχή, τα σχολεία δεν κλείνουν αυτόματα. Τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά, εκτός εάν αποφασιστεί κατάληψη του σχολικού χώρου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι απουσίες των μαθητών καταγράφονται σύμφωνα με τον κανονισμό.

Οι αποφάσεις για συμμετοχή στα συλλαλητήρια λαμβάνονται από τα μαθητικά συμβούλια, ωστόσο η επίσημη λειτουργία των σχολείων παραμένει ενεργή, εκτός εάν υπάρξει σχετική απόφαση κατάληψης.