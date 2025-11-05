Ta χαριτωμένα, φιλικά μικρά αυτοκίνητα έχουν ρεύμα το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι η δημοτικότητά τους έχει μειωθεί ελαφρώς την τελευταία δεκαετία . Στην ομάδα θα προστεθεί τα επόμενα χρόνια μια νέα πρόταση από τη Mazda, όπως παρουσιάζεται στην Ιαπωνία με το Mazda Vision X-Compact – και ίσως πάρει ένα γνώριμο όνομα.

Το Vision X-Compact της Mazda πρωταγωνίστησε στο ιαπωνικό σαλόνι που ενσωματώνει μοντέρνα σχεδίαση με λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε επόμενο βήμα της γλώσσας Kodo design. Το προηγμένο αυτοκίνητο ενσωματώνει ένα «ψηφιακό μοντέλο των ανθρώπινων αισθήσεων» που συνδυάζεται με τεχνητή νοημοσύνη για να λειτουργεί σαν «ένας έμπιστος σύντροφος». Με μήκος 3.825 χλστ. είναι κατά 255 χλστ. μικρότερο από το Mazda2.

Σύμφωνα με τη Mazda, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορεί να μαθαίνει και να «διαβάζει» τη διάθεσή του οδηγού, στε να προτείνει την ιδανική λίστα τραγουδιών την κατάλληλη στιγμή.