Σοκαριστικές φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων λαμβάνουν χώρα στο Σουδάν, όπου ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των Σουδανικών Ένοπλων Δυνάμεων (SAF) και των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) έχει εκτοπίσει περίπου 14 εκατομμύρια ανθρώπους από τον συνολικό πληθυσμό των 51 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας.

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τον συνολικό αριθμό θυμάτων από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασε η σύγκρουση, αλλά ανθρωπιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι μπορεί να ξεπερνούν τις 200.000. Ο Οκτώβριος καταγράφηκε ως ο φονικότερος μήνας για τους αμάχους σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και στοιχεία της ΜΚΟ Acled, η οποία κατέγραψε 1.545 νεκρούς μέσα σε έναν μήνα και συνολικά πάνω από 3.000 θύματα τον Οκτώβριο, αριθμός συγκρίσιμος με τον Οκτώβριο του 2024.

Σύμφωνα με την Acled, από τα μέσα Απριλίου του 2023, σχεδόν 49.800 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Σουδάν, εκ των οποίων 15.300 αφορούν αμάχους. Οι περιοχές με τις περισσότερες απώλειες είναι ο Βόρειος Νταρφούρ και η Χαρτούμ, με περίπου 14.000 και 11.200 θανάτους αντίστοιχα, ενώ μερικές εκατοντάδες θύματα καταγράφηκαν στην αμφισβητούμενη περιοχή Αμπιέι.

Η πόλη Ελ Φασέρ, τελευταίο προπύργιο του Στρατού στην περιοχή του Δυτικού Νταρφούρ, καταλήφθηκε από τις RSF στις 26 Οκτωβρίου, με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να παραμένουν παγιδευμένοι χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό ή ιατρική φροντίδα. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου 120.000 άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην πόλη, οι μισοί εκ των οποίων είναι παιδιά.

Επιζώντες από την Ελ Φασέρ αναφέρουν εκτελέσεις, λεηλασίες, βιασμούς και άλλες φρικαλεότητες. Ο Άνταμ Ροτζάλ, εκπρόσωπος της Γενικής Συντονιστικής Επιτροπής για τους Εκτοπισμένους και τους Πρόσφυγες στο Νταρφούρ δήλωσε στο CNN ότι οι πολίτες δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν την περιοχή και χαρακτήρισε την κατάσταση «φρικτή».

Sudan: UAE-backed RSF announced the arrest of Abu Lulu, a senior commander seen killing unarmed men in a viral video from El Fasher. pic.twitter.com/RwxvXRw2AF — Clash Report (@clashreport) October 30, 2025

Η Μανάλ μπιντ Αμπί Σουλεϊμάν, που κατάφερε να διαφύγει, περιέγραψε ότι οι μαχητές «είχαν καταστρέψει τα πάντα μπροστά τους» και ότι «χωρίστηκαν οι άνδρες από τις γυναίκες και δεν ξέρω πού βρίσκονται τώρα».

Ο Φατνσέσκο Λαμίνο, αναπληρωτής διευθυντής της Save the Children για το Σουδάν, δήλωσε: «Η πλειονότητα των διασωθέντων είναι γυναίκες και παιδιά. Οι άνδρες έχουν απαχθεί ή σκοτωθεί στο δρόμο προς την Ταουίλα». Ο επικεφαλής της UNICEF στο Σουδάν, Σέλντον Γιετ, χαρακτήρισε τις μαρτυρίες των επιζώντων «τρομακτικές», με ομάδες γυναικών να φτάνουν μόνες, λέγοντας ότι οι άνδρες συγγενείς τους είχαν σκοτωθεί ή κρατηθεί.

Σοκ προκαλεί η αναφορά στη σύλληψη του Σουδανικού πολέμαρχου Αμπού Λούλου, γνωστού ως «χασάπης του αιώνα», ο οποίος φέρεται ότι ευθύνεται για περισσότερες από 2.000 δολοφονίες και εμφανιζόταν σε βίντεο στο TikTok να διαπράττει εκτελέσεις.

Τέλος, ο Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο, επικεφαλής των RSF, αναγνώρισε «παραβιάσεις» στην Ελ Φασέρ και ανακοίνωσε τη δημιουργία ερευνητικής επιτροπής, ενώ η RSF αρνείται τους ισχυρισμούς για δολοφονίες στο νοσοκομείο, χαρακτηρίζοντάς τες «επινοημένες ιστορίες».

Με πληροφορίες από Daily Mail, CNN, Sky News