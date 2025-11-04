Μια γυναίκα απομακρύνθηκε από πτήση αφότου απαίτησε επίμονα να καθίσει δίπλα στον σύντροφό της. Η γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, καταγράφηκε να φωνάζει, να κλαίει και να πιάνει από τα ρούχα μια αεροσυνοδό, ουρλιάζοντας στο πρόσωπό της για αρκετά λεπτά. Οι υπόλοιποι επιβάτες παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι, καθώς οι φωνές της αντηχούσαν στην καμπίνα.

Το περιστατικό προκάλεσε καθυστέρηση σχεδόν δύο ωρών στην πτήση UO559 της HK Express από το Ντα Νανγκ (Βιετνάμ) προς το Χονγκ Κονγκ, στις 2 Νοεμβρίου. Η πτήση επρόκειτο να αναχωρήσει στις 6:30 μ.μ., αλλά τελικά απογειώθηκε γύρω στις 8:10 μ.μ.

Σύμφωνα με επιβάτες, η ένταση είχε ξεκινήσει ήδη πριν την επιβίβαση, καθώς το ζευγάρι καβγάδιζε στην πύλη. Ο άνδρας φέρεται να κατηγόρησε τη φίλη του για απιστία, ενώ εκείνη τον κατηγόρησε για ανάρμοστη συμπεριφορά και ότι κοιτούσε άλλες γυναίκες μέσα στο αεροδρόμιο.

Βίντεο που τραβήχτηκε νωρίτερα δείχνει τη γυναίκα να φωνάζει και να χτυπά τον σύντροφό της στον χώρο αναμονής.

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από άλλο παρόμοιο συμβάν, όπου ένας ταραχοποιός επιβάτης συνελήφθη σε πτήση της Jet2 από το Μάντσεστερ προς την Ίμπιζα, που είχε ήδη καθυστερήσει δύο ώρες.

Σε εκείνη την περίπτωση, τέσσερις αστυνομικοί και ένας νοσηλευτής αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τον άνδρα έξω από το αεροσκάφος, καθώς αντιστέκονταν και έπεσε στο έδαφος για να αποφύγει τη σύλληψη. Οι διασώστες τελικά τον σήκωσαν κυριολεκτικά στα χέρια και τον μετέφεραν στο περιπολικό, ενώ οι επιβάτες παρακολουθούσαν ενοχλημένοι από τη νέα καθυστέρηση.

Μια γυναίκα που επέβαινε στην πτήση ανέφερε πως «οι επιβάτες ήταν εξαγριωμένοι», προσθέτοντας ότι ο άνδρας «έδειχνε ήρεμος στην πύλη, αλλά μέσα στο αεροπλάνο αρνήθηκε να φορέσει τη ζώνη του και δεν ανταποκρινόταν».