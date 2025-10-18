Σοκαριστικές στιγμές έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Air China το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, καθώς φωτιά ξέσπασε μέσα στη χειραποσκευή ενός επιβάτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας της αεροπορικής εταιρείας.

Η αποσκευή πήρε φωτιά την ώρα της πτήσης

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας πτήσης που είχε ξεκινήσει από την ανατολική πόλη της Κίνας, το Χανγκζού, με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Ίντσεον, κοντά στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

Βίντεο δείχνουν την φωτιά στον αποθηκευτικό χώρο και τους επιβάτες πανικόβλητους.

Fire breaks out in the overhead luggage bin on board Air China flight CA139 while flying between Hangzhou and Seoul. It is understood that the cause of the fire was a lithium battery in a passenger’s luggage spontaneously combusting. The cabin crew contained the fire and the… pic.twitter.com/IV5LEYxIy5 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025

Η αεροπορική εταιρεία, σε μήνυμα που δημοσίευσε στο κινεζικό κοινωνικό δίκτυο Weibo, εξήγησε ότι «μία μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε στη χειραποσκευή ενός επιβάτη που ήταν αποθηκευμένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα της πτήσης CA139».

Όπως υπογραμμίστηκε, «Το πλήρωμα αντιμετώπισε αμέσως την κατάσταση σύμφωνα με το πρωτόκολλο και κανείς δεν τραυματίστηκε». Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της πτήσης, η εταιρεία ενημέρωσε ότι το αεροσκάφος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και κατευθύνθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πουντόνγκ της Σαγκάης.